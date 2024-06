14 signes inattendus d’allergies saisonnières qui ne sont ni des éternuements ni des reniflements

10. Éruptions cutanées

Les allergies saisonnières peuvent provoquer des poussées d’affections cutanées chroniques comme l’eczéma en raison d’une inflammation accrue.

« Certaines personnes peuvent également développer des démangeaisons et des éruptions cutanées après un contact direct avec un allergène », a déclaré Wendt. « Cela se voit souvent en été, lorsque les enfants jouent dehors dans l’herbe et développent des éruptions cutanées en relief et avec démangeaisons après avoir passé du temps dehors. »

11. Maniérismes étranges

De nombreuses personnes tentent de soulager leurs allergies par ce que d’autres perçoivent comme des tics ou d’autres manières.

« L’un de ces maniérismes est ce que j’appelle le salut allergique », a déclaré Eitches. «C’est à ce moment-là qu’une personne essaie de soulager ses allergies en soulevant le bout de son nez avec le talon de sa main. Vous verrez souvent quelqu’un utiliser son index pour appuyer sur son oreille.

12. Une langue qui démange

Votre bouche ou votre langue vous démange lorsque vous mangez un certain aliment, mais cela ne signifie pas que vous êtes allergique à cet aliment. Cela pourrait signifier que l’aliment réagit de manière croisée avec un autre allergène, a déclaré Eitches. Un exemple est l’ambroisie et les bananes. Ceci est connu sous le nom de syndrome d’allergie orale (SOA) et survient lorsque des patients atteints de rhinite allergique saisonnière mangent un fruit, un légume, une épice ou une noix qui provoque une réaction croisée. Il peut généralement être réprimé par cuisiner la nourriture.

13. Articulations douloureuses

Les symptômes d’allergie saisonnière peuvent s’accompagner d’une inflammation générale lorsque le corps tente de se débarrasser des allergènes provoquant la réaction, ce qui peut entraîner un gonflement douloureux des articulations et des douleurs dans le corps lorsqu’il tente de combattre l’irritant.

« Cette inflammation, combinée à la fatigue due à un mauvais sommeil et aux changements climatiques qui déclenchent la saison des allergies, peut entraîner des douleurs articulaires fréquentes », a expliqué Wendt.

14. Sonnerie d’oreille

Les bourdonnements d’oreilles peuvent résulter d’une accumulation de pression due à une congestion, qui peut bloquer les trompes d’Eustache, provoquant une inflammation et une irritation.

« Les personnes souffrant d’allergies saisonnières courent également un risque accru d’infections de l’oreille, car l’oreille n’a pas la capacité d’évacuer correctement tout excès de liquide », a déclaré Wendt. « La recherche a également montré que les patients souffrant d’allergies saisonnières sont beaucoup plus susceptibles de souffrir d’un dysfonctionnement de la trompe d’Eustache, une autre cause majeure d’acouphènes. »

Cela peut également entraîner des douleurs aux oreilles, une sensation de plénitude, des bruits de claquements et de craquements dans l’oreille, ainsi qu’une diminution de l’audition. Et certaines études ont découvert que les médicaments contre les allergies peuvent provoquer des bourdonnements d’oreilles comme effet secondaire. Si vous ressentez cela, c’est certainement quelque chose à signaler à votre médecin.

Si vous présentez l’un de ces symptômes – ou les signes classiques de lutte contre les allergènes – la bonne nouvelle est qu’il existe de nombreuses façons de trouver un répit. Pour commencer, prenez rendez-vous avec un allergologue pour passer un test et voir à quoi vous êtes allergique.

« En général, les symptômes ou signes d’allergies, courants ou rares, sont traités en évitant strictement les allergènes, en prenant des médicaments en vente libre, notamment des antihistaminiques oraux, des sprays nasaux de stéroïdes et des décongestionnants », a déclaré Nguyen.

Si les symptômes ne sont pas bien contrôlés par les médicaments, les injections contre les allergies peuvent être bénéfiques.

Ce message a été initialement publié sur HuffPost.