Plus d’une douzaine de résidents de maisons de retraite pour personnes âgées du nord-ouest de l’Allemagne ont été infectés par la souche de coronavirus britannique environ une semaine après avoir reçu la deuxième dose du vaccin Pfizer, ont déclaré les autorités locales.

Les premiers cas positifs de Covid-19 dans la maison de soins de la ville de Belm, près d’Osnabrück, ont été découverts le 2 février à la suite de tests rapides quotidiens de routine, ont indiqué les autorités locales dans un communiqué. L’administration de la maison de soins a ensuite testé tous les résidents et employés de l’établissement pour découvrir qu’un total de 14 personnes étaient infectées.

L’analyse des échantillons de test a également révélé que toutes les personnes infectées avaient une souche de coronavirus détectée pour la première fois au Royaume-Uni et considérée comme beaucoup plus infectieuse que l’original. Plus inquiétant encore, le fait que toutes les personnes infectées aient reçu leur deuxième dose du vaccin Pfizer-BioNTech au plus tard le 25 janvier.

On ne sait pas quand ni pourquoi les personnes infectées ont contracté la maladie, car les 14 cas étaient soit totalement asymptomatiques, soit ne présentaient que des symptômes bénins. Les autorités locales ont placé l’ensemble de la maison de soins, tout son personnel et leurs familles en quarantaine, et ont informé les autorités des zones voisines de la situation.

Les employés des maisons de soins dont le test était négatif pour Covid-19 n’étaient toujours autorisés à quitter leur domicile que pour se rendre au travail.

On ne sait pas si cette épidémie de la souche britannique Covid-19 à Belm est une source de préoccupation. Selon les médias allemands, les résidents des foyers de soins pourraient très bien avoir été infectés avant même de recevoir la deuxième dose, ou dans la semaine après l’avoir reçue, date à laquelle une protection immunitaire complète n’aurait pas encore été en place.

