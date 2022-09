14 rats gonflables et un chat bordent l’avenue Larkin alors que les syndicats protestent contre le chantier de construction de Joliet – Shaw Local

Les automobilistes ont eu plus que d’habitude des rats gonflables à l’extérieur d’un chantier de construction de Joliet vendredi.

Quatorze des structures gonflables, principalement des rats et un chat, bordaient l’avenue Larkin à l’extérieur du North Ridge Plaza, où un Starbucks est en construction.

Le Starbucks est le dernier ajout à un centre commercial en rénovation depuis deux ans, ajoutant Portillo’s Pick Up et Vasa Fitness.

Mais les syndicats s’opposent à l’arrivée d’Englewood Construction, un constructeur national basé à Lemont qui a apparemment plusieurs projets en attente dans le centre commercial de Larkin et Theodore Street.

La manifestation syndicale de vendredi visait Englewood Construction. La société basée à Lemont construit un magasin Starbucks au North Ridge Plaza à Joliet. (Bob Okon)

“C’est à cause d’Englewood Construction”, a déclaré Juan Rico lorsqu’on lui a demandé pourquoi tant de rats. “Ils ont quatre projets à North Ridge Plaza.”

Rico est le directeur commercial adjoint de la section locale 176 de la Fraternité internationale des ouvriers en électricité, basée à Joliet, qui a dirigé la manifestation qui comprenait plusieurs syndicats des métiers du bâtiment qui ont amené leurs propres rats gonflables.

Les rats sont utilisés pour attirer l’attention sur la présence de travailleurs non syndiqués sur un chantier, bien que généralement moins nombreux soient utilisés. Un rat avait été posté sur le site les trois jours précédents, et les syndicats ont intensifié leur présence vendredi matin.

Vendredi, au plus fort de la manifestation syndicale devant le North Ridge Plaza à Joliet, 14 rats gonflables bordaient l’avenue Larkin. (Bob Okon)

“Le problème que nous avons avec Englewood, c’est qu’ils ont cherché à trouver des entrepreneurs syndiqués, puis ont embauché des entrepreneurs non syndiqués et ont empoché l’argent”, a déclaré Rico.

Un porte-parole d’Englewood n’a pas immédiatement répondu à un appel téléphonique et à un e-mail demandant une réponse.

Le chantier n’est apparemment pas entièrement non syndiqué.

Un entrepreneur, qui n’a pas donné son nom, a déclaré qu’il quittait le site de Starbucks parce qu’il était un entrepreneur syndiqué.

“Je suis un entrepreneur syndiqué, et je ne peux pas être sur un site qui n’est pas syndiqué”, a déclaré l’homme.

Le chantier de construction de Starbucks était vide vendredi en fin de matinée alors que les syndicats du bâtiment manifestaient devant le site de Joliet. (Bob Okon)

Rico a déclaré qu’il ne savait pas si des entrepreneurs syndiqués avaient été embauchés pour le travail, mais il en connaissait beaucoup qui ne l’étaient pas.

“Nous avons reçu beaucoup d’appels téléphoniques d’entrepreneurs locaux qui pensaient qu’ils obtenaient le travail et qui ont ensuite découvert que ce n’était pas le cas”, a déclaré Rico.

Le chantier était vide en fin de matinée, mais il y avait encore une douzaine de rats face à Larkin Avenue.

Un syndicat est parti – et a emmené ses rats avec lui, a déclaré Rico.

Les syndicats utilisent les structures gonflables pour protester contre les travailleurs non syndiqués sur les chantiers de construction. Ce gonflable chat et travailleur était au bout d’une rangée de rats gonflables sur l’avenue Larkin à Joliet, vendredi. (Bob Okon)

Outre les électriciens, d’autres syndicats qui manifestaient sur le site représentaient des ouvriers, des charpentiers et des ferronniers, a déclaré Rico.

Il a dit que d’autres projets à venir au centre commercial sont dd’s Discounts, des meubles American Freight et un salon de sourcils Threading Station.

“Nous sommes juste ici pour montrer notre force et notre solidarité, et pour sensibiliser le public”, a déclaré Rico. « Nous savons que tout ne sera pas syndiqué à 100 %, et nous ne nous attendons pas à ce que ce soit le cas. Mais nous essayons de garder nos employés au travail.