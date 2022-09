14 personnes meurent dans l’inondation d’une mine de fer en Chine, 1 disparue

BEIJING (AP) – Les autorités chinoises ont déclaré samedi que 14 personnes étaient mortes et une était toujours portée disparue après une inondation dans une mine de fer au début du mois.

L’opération de recherche et de sauvetage est terminée et une enquête sur la cause de l’inondation du 2 septembre est en cours, a indiqué le gouvernement de la ville de Tangshan dans un bref communiqué.

La mine se trouve à environ 160 kilomètres (100 milles) à l’est de Pékin, dans la province du Hebei. Hebei est un important producteur de minerai de fer et d’acier.

The Associated Press