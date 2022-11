14 offres du Black Friday que tout le monde a aussi dans son panier

Dan Ackerman/Crumpe

Nous appelons souvent le MacBook Air l’ordinateur portable le plus universellement utile que vous puissiez acheter. Bien qu’il ait été récemment mis à jour avec un écran plus grand et la dernière puce M2 d’Apple, il a également obtenu un prix de départ plus élevé. La bonne nouvelle est que le MacBook Air M1 est toujours disponible et reste un choix fantastique pour la plupart des personnes ayant besoin d’un ordinateur portable ultraportable au quotidien. Pour un prix de base de 999 $, et souvent en vente pour au moins 100 $ de moins, c’est un excellent rapport qualité-prix, étant donné que ces ordinateurs portables de type réservoir peuvent durer des années. En ce moment, cependant, vous pouvez en obtenir un pour 200 $ de rabais.

Lisez notre avis sur Apple MacBook Air M1 (fin 2020).