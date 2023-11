14 octobre 2023 Actualités sur la guerre Israël-Hamas

20 h 49 HE, le 14 octobre 2023

Les habitants de Gaza partagent leurs histoires alors qu’ils se préparent à la prochaine étape de la guerre



De Mariya Knight et Kareem Khadder de CNN



Khoudari a déclaré qu’elle était arrivée au terminal samedi matin avec son mari et sa famille afin de quitter la bande de Gaza. Ils ont rencontré plus de 20 familles possédant des passeports de différents pays.

Après avoir attendu des heures, on leur a dit qu’ils ne pourraient pas quitter Gaza aujourd’hui, car les autorités égyptiennes souhaitent que le passage serve « une cause humanitaire et pas seulement l’évacuation des étrangers ». Les Égyptiens ont dit à sa belle-famille de rester à proximité du point de passage de Rafah et d’être prête à recevoir un appel téléphonique pour partir à tout moment.