14 novembre 2022 – Section locale de Shaw

Le Herald-News présente les animaux de compagnie de la semaine de cette semaine. Lisez la description de chaque animal pour en savoir plus sur cet animal, y compris où il peut être adopté.

Envoyez les soumissions “Animal de compagnie de la semaine” à news@theheraldnews.com. Les photos doivent être au format jpg, 200 dpi et envoyées en pièces jointes. Les soumissions sont sujettes à modification pour la longueur, le style, la grammaire et la course en fonction de l’espace disponible.

Dumpling est un jeune mélange carlin / chihuahua issu d’une situation de thésaurisation. Il est doux, amical et apprend à marcher en laisse. Dumpling se débrouille bien avec les autres chiens de sa taille. Pouvez-vous lui donner un nouveau départ ? Contactez la Will County Humane Society au willcountyhumane.com et suivez les instructions pour le processus d’adoption.

Dumpling est un jeune mélange carlin / chihuahua issu d’une situation de thésaurisation. Il est doux, amical et apprend à marcher en laisse. Dumpling se débrouille bien avec les autres chiens de sa taille. Pouvez-vous lui donner un nouveau départ ? Contactez la Will County Humane Society à willcountyhumane.com et suivez les instructions pour le processus d’adoption. (Photo gracieuseté de Will County Humane Society)

Lolly est un doux chat dégriffé à l’avant. Elle a été retrouvée abandonnée, effrayée et seule dans une caisse pendant la nuit. Elle a besoin d’un foyer sûr, chaleureux et aimant. Contactez la Will County Humane Society au willcountyhumane.com et suivez les instructions pour le processus d’adoption.

Lolly est un doux chat dégriffé à l’avant. Elle a été retrouvée abandonnée, effrayée et seule dans une caisse pendant la nuit. Elle a besoin d’un foyer sûr, chaleureux et aimant. Contactez la Will County Humane Society à willcountyhumane.com et suivez les instructions pour le processus d’adoption. (Photo gracieuseté de Will County Humane Society)

Faithful est un chat tigré de 5 ans qui a été retrouvé amicalement errant. Elle est très sympathique et salue tout le monde. Elle aime les animaux de compagnie, l’attention et est bonne avec les autres chats. Elle aime explorer et regarder par la fenêtre. Elle s’entend bien avec les autres chats. Elle a un comportement doux et calme qui en ferait un excellent chat de compagnie. Pour rencontrer Faithful, envoyez un e-mail à Catadoptions@nawsus.org. Visite nawsus.org.

Faithful est un chat tigré de 5 ans qui a été retrouvé amicalement errant. Elle est très sympathique et salue tout le monde. Elle aime les animaux de compagnie, l’attention et est bonne avec les autres chats. Elle aime explorer et regarder par la fenêtre. Elle s’entend bien avec les autres chats. Elle a un comportement doux et calme qui en ferait un excellent chat de compagnie. Pour rencontrer Faithful, envoyez un e-mail à Catadoptions@nawsus.org. Visitez nawsus.org. (Photo publiée avec l’aimable autorisation des SMNA de l’Illinois)

Butch est un terrier d’un an qui est extraverti, actif et amical. Il aime les longues promenades et serait un excellent partenaire de randonnée. Il aime jouer avec des jouets et donner des bisous. Il est bon avec les autres chiens. Il a besoin d’une maison avec un grand jardin. La maison devrait avoir des enfants plus âgés parce qu’il est si fort. Pour rencontrer Butch, envoyez un e-mail à dogadoption@nawsus.org. Visite nawsus.org.