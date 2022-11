14 novembre 2022 – Section locale de Shaw

Le Morris Herald-News présente les animaux de compagnie de la semaine de cette semaine.

Envoyez par e-mail les soumissions “Animal de compagnie de la semaine” à news@morrisherald-news.com. Les photos doivent être au format jpg, 200 dpi, et envoyées en pièces jointes. Les soumissions sont sujettes à modification pour la longueur, le style, la grammaire et la course à mesure que l’espace est disponible.

Cette semaine, Just Animals in Mazon offrira des frais d’adoption de 30 $ pour les animaux suivants. Ils ont tous de grandes personnalités mais mettent un peu de temps à sortir de leur coquille et recherchent l’amour, l’affection et la patience.

Jafar est un shorthair domestique d’un an. Il est timide lors de la première rencontre mais devient rapidement joueur. Jafar ferait un excellent ajout à n’importe quelle famille. Pour plus d’informations sur Jafar, y compris les frais d’adoption, veuillez visiter justanimals.org ou appeler le 815-448-2510. (Maribeth Wilson)

Hobbs est un shorthair domestique d’un an. Il est très décontracté et détendu. Il aime jouer et est très accessible. Hobbs serait un chat de famille parfait. Pour plus d’informations sur Hobbs, y compris les frais d’adoption, veuillez visiter https://justanimals.org/ ou appeler le 815-448-2510. (Maribeth Wilson)

Cookie Crisp est un shorthair domestique d’un an. Elle aime l’attention, mais seulement sur son temps libre. Cookie Crisp est amical et affectueux. Pour plus d’informations sur Cookie Crisp, y compris les frais d’adoption, veuillez visiter justanimals.org ou appeler le 815-448-2510. (Maribeth Wilson)

Mai Tai est un shorthair domestique de 2 ans. Il est joueur, extraverti et affectueux. Mai Tai apprécie son temps seul et aime se détendre dans son lit. Il ferait un excellent ajout à n’importe quelle famille. Pour plus d’informations sur Mai Tai, y compris les frais d’adoption, veuillez visiter justanimals.org ou appeler le 815-448-2510. (Maribeth Wilson)

Skyla est une petite domestique à poil court de 2 ans. Elle est amicale, extravertie et joueuse. Skyla s’entend facilement avec les autres animaux et les enfants. Elle aime donner des câlins pour montrer son appréciation pour l’attention. Pour plus d’informations sur Skyla, y compris les frais d’adoption, veuillez visiter justanimals.org ou appeler le 815-448-2510 (Maribeth Wilson)

Reagan est un shorthair domestique de 2 ans. Elle est douce, extravertie et curieuse. Reagan apprécie son temps seul et aime se détendre dans son lit. Pour plus d’informations sur Reagan, y compris les frais d’adoption, veuillez visiter justanimals.org ou composez le 815-448-2510.