14 morts et 78 blessés lors d’un séisme de magnitude 6,3 qui frappe l’Afghanistan

Un séisme de magnitude 6,3 a frappé samedi l’ouest de l’Afghanistan, faisant 14 morts et 78 blessés, ont indiqué des responsables, prévoyant que le nombre pourrait s’alourdir en raison des informations faisant état de glissements de terrain et d’effondrements de bâtiments.

L’Institut géologique des États-Unis a indiqué que l’épicentre se trouvait à 40 kilomètres au nord-ouest de Herat, la plus grande ville de la région, et qu’il a été suivi de cinq répliques d’une magnitude de 5,5, 4,7, 6,3, 5,9 et 4,6.

Des foules d’habitants et de commerçants ont fui les immeubles de la ville vers 11h00 (06h30 GMT) au début du séisme, faisant 25 blessés et un seul mort, selon un porte-parole du gouvernement taliban.

« Nous étions dans nos bureaux et tout d’un coup, le bâtiment a commencé à trembler », a déclaré à l’AFP Bashir Ahmad, 45 ans, habitant d’Herat. « Les enduits muraux ont commencé à tomber et les murs étaient fissurés. Certains murs et certaines parties du bâtiment se sont effondrés. »

« Je ne parviens pas à contacter ma famille, les connexions réseau sont coupées. Je suis trop inquiet et effrayé, c’était horrible », a-t-il déclaré.

Le porte-parole de l’Autorité nationale de gestion des catastrophes, le mollah Jan Sayeq, a déclaré à l’AFP que le décompte initial était « préliminaire » et qu’il craignait une augmentation car « dans les zones rurales et montagneuses, il y a également eu des glissements de terrain ».

« Actuellement, nous ne disposons pas de toutes les informations et de tous les détails », a-t-il déclaré.

« Catastrophe potentiellement généralisée »

Des foules de femmes et d’enfants se sont manifestées dans les larges rues d’Herat, à l’écart des grands immeubles, dans les instants qui ont suivi le premier séisme et les répliques qui ont duré plus d’une heure.

Des centaines de morts pourraient être enregistrées, selon un rapport préliminaire de l’USGS.

« Des victimes importantes sont probables et la catastrophe est potentiellement généralisée. Les événements passés avec ce niveau d’alerte ont nécessité une réponse au niveau régional ou national », a-t-il indiqué.

L’USGS avait précédemment signalé que la magnitude du premier séisme était de 6,2. Il avait une faible profondeur de seulement 14 kilomètres, a-t-il précisé.

Herat – à 120 kilomètres à l’est de la frontière avec l’Iran – est considérée comme la capitale culturelle de l’Afghanistan.

C’est la capitale de la province d’Herat qui abrite une population estimée à 1,9 million d’habitants, selon les données 2019 de la Banque mondiale.

En juin de l’année dernière, plus de 1 000 personnes ont été tuées et des dizaines de milliers se sont retrouvées sans abri après un séisme de magnitude 5,9 – le plus meurtrier en Afghanistan depuis près d’un quart de siècle – qui a frappé la province pauvre de Paktika.

En mars de cette année, 13 personnes ont été tuées en Afghanistan et au Pakistan par un séisme de magnitude 6,5 qui a frappé près de Jurm, dans le nord-est de l’Afghanistan.

Le pays est fréquemment frappé par des tremblements de terre, en particulier dans la chaîne de montagnes de l’Hindu Kush, située près de la jonction des plaques tectoniques eurasienne et indienne.

L’Afghanistan est déjà plongé dans une grave crise humanitaire, suite au retrait généralisé de l’aide étrangère depuis le retour au pouvoir des talibans en 2021.

