14 morts dans un incendie massif dans un immeuble à plusieurs étages à Dhanbad dans le Jharkhand

Au moins 14 personnes sont mortes et plusieurs autres ont été blessées lorsqu’un incendie majeur s’est déclaré aujourd’hui dans un immeuble à plusieurs étages à Dhanbad dans le Jharkhand. “Le nombre de morts est actuellement de 14 et 11 personnes sont sous traitement. La cause exacte de l’incendie reste à déterminer”, a déclaré le secrétaire en chef Sukhdev Singh, cité par l’agence de presse Press Trust of India. Parmi les personnes décédées figurent 10 femmes et trois enfants, a rapporté PTI.

Le Premier ministre Narendra Modi a tweeté : “Profondément angoissé par la perte de vies humaines due à un incendie à Dhanbad. Mes pensées vont à ceux qui ont perdu des êtres chers. Que les blessés se rétablissent bientôt”.

Profondément angoissé par la perte de vies due à un incendie à Dhanbad. Mes pensées vont à ceux qui ont perdu des êtres chers. Que les blessés se rétablissent bientôt : PM @Narendra Modi — PMO Inde (@PMOIndia) 31 janvier 2023

Le ministre en chef Hemant Soren a déclaré que l’administration du district travaillait en urgence et que les blessés étaient soignés.

“La mort de personnes due à l’incendie de Dhanbad est extrêmement déchirante. L’administration du district travaille sur le pied de guerre et des soins sont prodigués aux blessés. Je le surveille personnellement”, a déclaré M. Soren dans un tweet en hindi.

धनबाद के आशीर्वाद टावर अपार्टमेंट में आग लगने से लोगों की मृत्यु अत्यंत मर्माहत करने वाली है।।. जिला प्रशासन द्वारा युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है तथा हादसे में घायल लोगों उपच उपचा__tié मैं खुद पूरे मामले को देख रहा हूँ। — Hemant Soren (@HemantSorenJMM) 31 janvier 2023

L’incendie s’est déclaré tard dans la soirée à la tour Ashirwad, un bâtiment de 13 étages à Joraphatak, un quartier animé de la ville situé à environ 160 km de la capitale de l’État, Ranchi. Environ 40 pompiers ont été mis en service pour éteindre les flammes, a rapporté l’agence de presse Press Trust of India, citant des responsables anonymes.

Le sous-commissaire de Dhanbad, Sandeep Kumar, a déclaré que huit ou dix personnes avaient été secourues. Ils ont subi de graves brûlures, a-t-il dit.

“Les blessés sont envoyés à la faculté de médecine. Le travail de sauvetage est terminé. Mais nous n’avons pas encore procédé à un véritable décompte des effectifs. Cela sera fait conjointement par la police et les pompiers”, a-t-il ajouté.

“Notre objectif immédiat était de faire sortir les gens. Maintenant, nous procédons à un dernier ratissage de la zone pour nous assurer que personne n’est laissé pour compte”, a-t-il ajouté.

M. Singh, qui surveille l’opération de sauvetage avec des officiers supérieurs de la police, a déclaré que l’origine de l’incendie n’était pas non plus claire. “Les habitants ont dit qu’il y avait une puja en cours, mais tout cela doit être confirmé”, a-t-il déclaré.