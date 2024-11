14 morts dans l’effondrement du toit d’une gare serbe (VIDÉOS) — RT World News

Le gouvernement a déclaré samedi jour de deuil pour les victimes

L’effondrement d’un toit a coûté la vie à au moins 14 personnes dans une gare de la ville serbe de Novi Sad, a confirmé vendredi le président du pays Aleksandar Vucic dans son discours à la nation. La cause de l’effondrement n’a pas encore été établie. Le dirigeant serbe a souligné que tous les responsables de l’incident seraient tenus responsables. Le toit s’est effondré vendredi vers midi heure locale (11h00 GMT). Les images des caméras de surveillance de l’incident montrent des gens entrant et sortant du bâtiment et assis sur des bancs avant que la verrière en béton ne s’effondre soudainement, les enterrant en dessous. Les médias locaux ont rapporté que 30 personnes avaient été blessées. Au moins trois personnes ont été secourues et hospitalisées avec des blessures graves, a déclaré vendredi le ministre serbe de l’Intérieur, Ivica Dacic. Le gouvernement a déclaré samedi jour de deuil pour les victimes de l’incident. Le président russe Vladimir Poutine a présenté ses condoléances à son homologue serbe. Des opérations de nettoyage et de sauvetage sont en cours. Les images montrent des dizaines de secouristes et de techniciens médicaux sur les lieux, tandis que des policiers patrouillent également dans la zone. On peut voir des grues utilisées pour dégager les décombres et enlever les morceaux du toit effondré.

Le bâtiment de la gare a fait peau neuve en 2021 et encore cette année avant sa réouverture officielle en juillet. Selon Vucic, la verrière de la gare, construite en 1964, n’a pas été affectée par les récentes rénovations.