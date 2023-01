14 morts dans l’attaque d’une prison frontalière mexicaine

MEXICO CITY (AP) – Dix gardes et quatre détenus ont été tués tôt dimanche lorsque des hommes armés dans des véhicules blindés ont attaqué une prison d’État à Ciudad Juarez de l’autre côté de la frontière d’El Paso, au Texas, selon des responsables de l’État.

Le bureau du procureur de l’État de Chihuahua a déclaré dans un communiqué que vers 7 heures du matin, divers véhicules blindés sont arrivés à la prison et des hommes armés ont ouvert le feu sur les gardiens. En plus des personnes tuées, 13 personnes ont été blessées et au moins 24 détenus se sont évadés.

Des soldats mexicains et la police d’État ont repris le contrôle de la prison plus tard dimanche. Le bureau du procureur de la République a déclaré que son personnel enquêtait.

En août, une émeute à l’intérieur de la même prison d’État s’est propagée dans les rues de Juarez dans une violence qui a fait 11 morts.

Dans cette affaire, deux détenus ont été tués à l’intérieur de la prison, puis des membres présumés d’un gang ont commencé à tirer sur la ville, tuant notamment quatre employés d’une station de radio qui faisaient une promotion dans un restaurant.

La violence est fréquente dans les prisons mexicaines, y compris dans certaines où les autorités n’exercent qu’un contrôle nominal. Des affrontements éclatent régulièrement entre détenus de gangs rivaux, qui dans des endroits comme Juarez servent de mandataires pour les cartels de la drogue.

Peu avant l’attaque de dimanche contre la prison, la police municipale a été agressée et a réussi à capturer quatre hommes après une poursuite, selon le communiqué du parquet de la République. Plus tard, la police a tué deux hommes armés présumés voyageant dans un SUV.

