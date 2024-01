1,4 million de dollars de vin disparaissent du « plus vieux restaurant de Paris »

La Tour d’Argent, le restaurant parisien historique qui a inspiré le chef Gusteau dans « Ratatouille », s’est retrouvé au centre d’une affaire déroutante.

Un récent inventaire de la cave à vin du restaurant — qui compte plus de 320 000 vins, certains datant de 1870 — a révélé que 83 bouteilles avaient disparu depuis le dernier inventaire réalisé en 2020. Parmi les bouteilles manquantes se trouvait une poignée de Domaine de la Romanée-Contis. , qui atteignent régulièrement des prix compris entre 10 000 et 40 000 dollars chacun.

La police judiciaire de Paris ne sait pas avec certitude quand les bouteilles ont été volées et ne constate aucun signe d’effraction.

La Tour d’Argent a été fondée en 1582 sous le règne d’Henri IV. Au fil des siècles, le restaurant acclamé a oscillé entre 1 et 3 étoiles Michelin, a ouvert une succursale à Tokyo et a attiré des clients du monde entier pour son canard pressé emblématique.

Après une brève fermeture, le restaurant a rouvert ses portes en 2023 pour dévoiler d’importantes rénovations. Les locaux comprennent désormais un bar au rez-de-chaussée, un toit-terrasse et une suite d’hôtel pour les clients en visite.

La collection de vins du restaurant, dirigée par le sommelier Victor Gonzalez, est sans doute la plus importante de France. Sa carte des vins gargantuesque pèse à elle seule près de 17 livres, ressemblant plus à une encyclopédie qu’à tout ce que vous trouverez dans un restaurant. La valeur de la cave est estimée à environ 30 millions de dollars, ou plutôt 28,5 millions de dollars, compte tenu de la récente disparition.

