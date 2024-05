14 militants pro-démocratie reconnus coupables de subversion dans la plus grande affaire de sécurité nationale à Hong Kong

HONG KONG — Un tribunal de Hong Kong a déclaré jeudi 14 des 16 militants pro-démocratie coupables de complot visant à renverser l’État dans le cadre de la plus grande affaire sur le territoire chinois en vertu d’une vaste loi sur la sécurité nationale imposée par Pékin.

Les trois juges triés sur le volet par le gouvernement pour entendre l’affaire ont acquitté deux des accusés, les anciens conseillers de district Lawrence Lau et Lee Yue-shun, faisant d’eux les premiers accusés en vertu de la loi sur la sécurité nationale à être déclarés non coupables à l’issue du procès.

Les accusés font partie des 47 hommes politiques, universitaires et autres personnalités pro-démocratie qui ont été accusés de complot en vue de commettre une subversion en raison de leur participation à des élections primaires non officielles. Ceux qui ont été reconnus coupables, ainsi que 31 autres personnes qui ont plaidé coupables, seront condamnés à une date ultérieure, avec des peines de prison potentielles allant de trois ans à la perpétuité.

Les critiques affirment que le procès symbolise le déclin des libertés dans le centre financier international, dans un contexte de répression de la dissidence à la suite des manifestations antigouvernementales massives de 2019. La plupart des 47 personnes sont détenues sans caution depuis leur inculpation début 2021.

« Ce procès n’est pas seulement un procès pour ces 47 personnes », a déclaré Eric Yan-ho Lai, chercheur au Georgetown Center for Asian Law. « C’est un procès pour le mouvement pro-démocratie à Hong Kong. »

L’ancien conseiller de district Lawrence Lau s’adresse aux médias après avoir été déclaré non coupable. Peter Parks/AFP – Getty Images

Des membres du public, dont certains équipés de chaises portables, ont fait la queue des heures à l’avance pour garantir une place dans la salle d’audience jeudi. De nombreux diplomates et journalistes locaux et internationaux étaient également présents dans un cadre de sécurité strict.

« C’est un moment très important pour l’histoire de Hong Kong », a déclaré un homme du nom de Wong, 26 ans, à NBC News devant le palais de justice après le jugement. « Ce procès est l’un des procès marquants qui dictera l’avenir de Hong Kong. »

« Quiconque vient ici aujourd’hui, des gens qui se soucient vraiment de notre ville, des gens qui se soucient de Hong Kong, je veux être avec eux et me souvenir de tous ces Hongkongais qui restent ici », a-t-il ajouté.

Une femme du nom de Kwok, âgée de 75 ans, a déclaré qu’elle était arrivée à 6 heures du matin pour s’assurer d’une place. La retraitée a déclaré que certains de ses amis avaient commencé à faire la queue la nuit précédente.

« Je suis ici pour soutenir nos compagnons de voyage », a déclaré Kwok, qui, comme Wong, n’a donné que son nom de famille par crainte de représailles du gouvernement. « En tant que citoyens ordinaires, nous recherchons la démocratie et la liberté. C’est tout. C’est aussi simple que ça. »

En face du palais de justice de West Kowloon avant le jugement, la militante chevronnée de Hong Kong Alexandra Wong, également connue sous le nom de « Grandma Wong », a brandi un grand drapeau britannique en clin d’œil au passé colonial de Hong Kong sous le regard des policiers.

Elle a continué à l’agiter bien après que le palais de justice se soit vidé suite aux brèves remarques des juges. De nombreux spectateurs sont restés à proximité par la suite, une femme en réconfortant une autre en larmes.

L’affaire Hong Kong 47 a été critiquée par les États-Unis, la Grande-Bretagne et d’autres comme étant politiquement motivée.

« Cette condamnation massive sans précédent est l’illustration la plus impitoyable à ce jour de la façon dont la loi sur la sécurité nationale de Hong Kong est utilisée comme une arme pour faire taire la dissidence », a déclaré Sarah Brooks, directrice d’Amnesty International pour la Chine. a déclaré dans un communiqué Jeudi.

John Lee, le plus haut dirigeant de Hong Kong, a déclaré dans un communiqué que la condamnation de 45 des 47 accusés montrait « l’ampleur et la gravité » de leur « plan criminel ».

Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré jeudi que Hong Kong était gouvernée par l’État de droit et que Pékin soutenait les autorités policières et judiciaires du gouvernement local.

Lee, l’ancien conseiller de district, a été escorté par des policiers et pressé par des journalistes alors qu’il quittait le palais de justice.

« Merci pour tous vos soins et votre soutien au fil des années. Nous avons vu et ressenti votre amour », a-t-il déclaré.

Il a refusé de commenter la décision elle-même, évoquant la possibilité d’un appel du gouvernement, que les procureurs ont ensuite déclaré au tribunal qu’ils poursuivraient dans son cas et dans celui de Lau. Le tribunal a prolongé leurs conditions de libération sous caution, ce qui les empêche de quitter Hong Kong.

Lau, 56 ans, a déclaré aux journalistes : « Je ne devrais pas être au centre de l’attention aujourd’hui. J’espère que tout le monde continuera à prendre soin d’autres amis dans cette affaire.

Les 47 personnes sont âgées de 20 à 60 ans et comprennent des noms éminents tels que le juriste Benny Tai, l’ancienne députée pro-démocratie Claudia Mo et Joshua Wong, mieux connu internationalement comme l’un des leaders des manifestations en faveur de la démocratie en 2014.

Parmi les accusés qui ont plaidé non coupables et ont été reconnus coupables jeudi figurent les anciens législateurs Leung Kwok-hung et Raymond Chan et la journaliste devenue militante Gwyneth Ho. Ils ont été jugés en février 2023 et attendaient une décision depuis la fin du procès en décembre.

Hong Kong avait auparavant un taux de condamnation de 100 % dans les affaires de sécurité nationale, qui sont poursuivies selon des règles qui s’écartent des normes juridiques de la ville, y compris la présomption contre la libération sous caution. Près de 300 personnes ont été arrêtées en vertu de la loi sur la sécurité nationale, entrée en vigueur à l’été 2020.

Les accusations découlent d’élections primaires informelles organisées en juillet 2020, au cours desquelles plus de 600 000 électeurs ont sélectionné des candidats pro-démocratie pour des élections législatives prévues en septembre. De nombreux candidats aux élections primaires s’étaient engagés à opposer à plusieurs reprises leur veto au projet de budget du gouvernement dans le but de forcer la démission de Carrie Lam, qui était alors la dirigeante de la ville et considérée comme résistante aux revendications démocratiques des manifestants de 2019.

Les responsables avaient alors averti que les élections pourraient violer la loi sur la sécurité nationale que Pékin avait imposée moins de deux semaines plus tôt en réponse aux manifestations de 2019, qui ont secoué Hong Kong pendant des mois et sont parfois devenues violentes.

Les responsables de Hong Kong et de la Chine ont déclaré que la loi, qui criminalise la sécession, la subversion, le terrorisme et la collusion avec les forces étrangères, était nécessaire pour restaurer la stabilité. Mais les critiques affirment que cela a conduit à une vaste répression de la dissidence à Hong Kong, une ancienne colonie britannique à qui l’on avait promis que ses libertés à l’occidentale seraient préservées pendant 50 ans après son retour à la domination chinoise en 1997.

En janvier 2021, plus de 50 militants ont été arrêtés dans le cadre de la primaire non officielle, dont 47 ont ensuite été inculpés. Les élections législatives, que les autorités avaient reportées en invoquant la pandémie, ont eu lieu en décembre 2021 après que les lois électorales ont été révisées pour garantir que seuls les « patriotes » puissent se présenter aux élections.

Au cours du procès, les procureurs ont fait valoir que les accusés tentaient de paralyser le gouvernement de Hong Kong en acceptant d’opposer leur veto sans discernement aux budgets gouvernementaux. Ils ont noté que Tai, l’un des principaux organisateurs de la primaire, avait déclaré que les législateurs pro-démocratie pourraient utiliser la majorité parlementaire comme « une arme constitutionnelle de destruction massive ».

Les avocats des accusés ont fait valoir que la manœuvre que leurs clients envisageaient d’utiliser était constitutionnelle et que les moyens de subversion du pouvoir de l’État ne pouvaient être « illégaux » à moins qu’ils n’impliquent des violences physiques ou un comportement criminel.

Wu Chi-wai lors d’une manifestation à Hong Kong contre un projet de loi sur l’extradition en 2019. Eduardo Leal / Bloomberg via le fichier Getty Images

Les juges n’étaient pas d’accord, affirmant que les moyens illégaux utilisés pour commettre la subversion ne se limitent pas aux actes non violents. Ils ont déclaré que si les accusés avaient réussi dans leurs efforts, cela aurait équivalé à « une ingérence grave, une perturbation ou une atteinte à l’exercice des devoirs et fonctions conformément à la loi » par le gouvernement de Hong Kong.

Expliquant leurs acquittements de Lau et Lee, ils ont déclaré qu’ils ne savaient pas si les deux hommes avaient l’intention de renverser le pouvoir de l’État.

Ceux qui ont plaidé coupables, dont quatre ont témoigné pour l’accusation, espéraient peut-être des réductions de peine pouvant aller jusqu’à un tiers. Les 14 accusés qui ont plaidé non coupables et ont été reconnus coupables jeudi auront également la possibilité de demander des peines plus clémentes lors d’audiences ultérieures.

Certains, comme Wong, ont déjà été condamnés à la prison après avoir été inculpés dans plusieurs autres affaires liées aux manifestations de 2019 ou à l’interdiction de monuments commémoratifs pour les victimes de la répression de la place Tiananmen en 1989.

Même ceux qui ne purgent pas d’autres peines ont pour la plupart passé plus de trois ans en détention, manquant ainsi des années avec leur famille en raison des retards répétés de leur procès. L’un d’eux, Wu Chi-wai, ancien dirigeant du Parti démocrate, a perdu ses deux parents depuis son arrestation.