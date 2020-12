Les dirigeants de l’armée américaine ont suspendu ou renvoyé 14 officiers et membres du service enrôlés stationnés à Fort Hood, au Texas, à la suite de la conclusion d’une enquête indépendante sur un climat de violence qui a entraîné de nombreux décès sur la base.

Les expulsions et les suspensions ont été annoncées mardi parallèlement à des changements politiques radicaux ordonnés par le secrétaire de l’armée Ryan McCarthy. Les changements régissent les procédures liées aux agressions sexuelles, aux signalements de soldats disparus, à la prévention du crime et au climat général «toxique» à la base.

Aussi sur rt.com Un spécialiste des ADM de Fort Hood porté disparu au milieu d’une série de morts et de disparitions mystérieuses autour d’une base militaire

Une nouvelle politique exigera que les commandants répertorient les membres du service comme absents-inconnus pendant jusqu’à 48 heures et les recherchent activement au mieux de leurs capacités avant de déclarer les disparus «absents sans permission» (AWOL). Les changements font suite à une enquête civile ouverte en juillet après la mort de cinq soldats stationnés à la base, soupçonnés d’avoir commis un acte criminel en quelques mois.

Les problèmes à Fort Hood sont «directement lié aux échecs de leadership», A déclaré Mardi McCarthy aux journalistes, embrochant les cadres supérieurs de la base:«Sans leadership, les systèmes n’ont pas d’importance.«Fort Hood a connu une quantité choquante de violence au cours de l’année écoulée, avec 25 soldats morts par suicide, homicide ou« accidents »suspects.

L’officier le plus ancien licencié était le major général de l’armée. Scott Efflandt, qui supervisait Fort Hood lorsque la CPS. Vanessa Guillen a disparu et quand elle a été retrouvée matraquée à mort deux mois plus tard. Le transfert d’Efflandt vers une autre base a été retardé, ce qui suggère qu’il devra faire face à une nouvelle punition. Les chefs du 3e régiment de cavalerie blindée, y compris le colonel Ralph Overland, ont également été congédiés, tout comme le major général. Jeffery Broadwater et commande le Sgt. Thomas Kenney, les chefs du 1er régiment de cavalerie de la base.

Les suspensions et les licenciements devraient conduire à de nouvelles enquêtes qui pourraient voir certains des responsables de la détérioration des conditions sur la base totalement expulsés de l’armée.

Aussi sur rt.com L’armée américaine n’est PAS une organisation féministe: elle ne peut pas protéger les droits des femmes à l’étranger car elle ne peut pas protéger ses propres femmes soldats

Le corps de Guillen a été retrouvé en juillet, deux mois après sa disparition, conduisant son meurtrier présumé, la CPS. Aaron Robinson, à se suicider pour éviter d’être placé en garde à vue par la police. Un autre soldat, l’ancien Fernandes de 23 ans, a été retrouvé mort en août après avoir été porté disparu pendant plus d’une semaine. Pvt. Mejhor Morta a été retrouvé mort près de la base en juillet, tandis que les restes d’un autre membre du service disparu, Gregory Morales, ont été découverts en juin à un peu plus de 16 kilomètres de la base.

Le commandant de Fort Hood, le lieutenant-général Pat White, ne sera pas sanctionné, car il a passé la majeure partie de l’année en mission en Irak et n’était pas présent lors des terribles événements des 12 derniers mois. Les problèmes à la base ne sont pas tout à fait nouveaux – 2019 a vu 32 autres soldats stationnés là-bas mourir de suicide, de meurtre ou d’accident, tandis que 24 sont morts en 2018.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!