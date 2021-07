14 juillet 2021 – qu’est-ce que le 14 juillet et comment est-il célébré en France ? – Le soleil

Le 14 JUILLET marque le 14 juillet en France, dont les origines remontent à plusieurs siècles.

Alors, quelle est la signification de cette journée historique et comment est-elle célébrée chaque année ? Voici tout ce que vous devez savoir…

Quand est le 14 juillet 2021 ?

La fête nationale est célébrée dans toute la France chaque 14 juillet, avec des festivités dans toute la France.

Il est connu officiellement en France comme La Fête Nationale Française ou Le 14 Juillet.

Qu’est-ce que le 14 juillet et pourquoi la France le célèbre-t-elle ?

Le jour de la Bastille est une fête nationale française, qui marque la prise de la Bastille dans les années 1700.

À l’instar du Jour de l’Indépendance – chaque 4 juillet – aux États-Unis, la date marque le début de la démocratie républicaine et la fin du régime tyrannique.

Au 18ème siècle, la France était dans une crise économique et politique profonde et les gens étaient mécontents du règne du roi Louis XVI, qui était dominé par des pénuries alimentaires et des impôts élevés.

La Bastille était une forteresse médiévale et une prison, qui abritait de nombreux dissidents politiques, et était devenue un symbole d’oppression et d’injustice à Paris.

Le 14 juillet 1789, une foule en colère prend d’assaut la Bastille et libère les prisonniers – il n’y en avait que sept à l’époque – avant de voler les armes stockées à l’intérieur.

L’invasion était importante à l’époque car elle prouvait aux révolutionnaires que le roi avait peu de contrôle sur ses forces armées et sapait son pouvoir.

C’était le début de ce qui devint plus tard la Révolution française et la monarchie fut finalement renversée.

Le roi Louis et son épouse la reine Marie-Antoinette ont été arrêtés et finalement exécutés, ainsi que d’autres partisans de la famille royale.

Bastille elle-même a été complètement détruite – et les gens ont pris des pierres pour faire des souvenirs comme des bracelets et des broches – et seul un mémorial se dresse sur le site.

Les premières célébrations du 14 juillet ont eu lieu le jour du premier anniversaire de la prise d’assaut, à l’endroit où se dresse aujourd’hui la Tour Eiffel.

Le monument emblématique a officiellement ouvert ses portes en 1889 – exactement un siècle après la prise de la Bastille et a été construit pour célébrer le 100e anniversaire.

Les gens dansaient dans la rue et arboraient le drapeau français – une tradition toujours en place à ce jour.

Un homme politique nommé Benjamin Raspail a proposé que le 14 juillet devienne un jour férié en France en 1880.

Il est organisé chaque année depuis pour commémorer ceux qui se sont battus pour la liberté et la justice dans la société.

Comment est-il célébré?

De nombreuses personnes assistent à de grands événements publics, notamment des défilés, des spectacles et des feux d’artifice.

À Paris, il y a un grand défilé militaire appelé la Fête de la Fédération organisé le long des Champs-Elysée, où le personnel marche, monte et conduit pendant que des avions militaires survolent la route.

C’est le plus ancien défilé militaire au monde et des milliers de personnes défilent dans les rues.

L’événement est généralement ouvert par le président français, qui s’adresse aux troupes, et en présence des dirigeants mondiaux.

Un défilé annuel a généralement lieu, mais il a été abandonné l’année dernière en raison de la pandémie de Ccvid.

Cependant, le défilé militaire aura lieu cette année.

Les gens marquent également l’occasion avec des repas communs remplis de plats français traditionnels et des fêtes de rue.

Les mots « liberté, égalité et fraternité (fraternité) » peuvent être entendus lors des célébrations.

C’étaient les trois croyances fondamentales du peuple à l’origine de la révolution du XVIIIe siècle.

Comme c’est un jour férié, les bureaux de poste, les banques et de nombreux commerces ferment.

Les transports publics pourraient également être touchés et les routes pourraient être fermées.