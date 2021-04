LAZ vs MIL Dream11 Prédiction d’équipe et suggestions pour la Serie A d’aujourd’hui 2020-21 entre Lazio et AC Milan: Après des revers lors de leurs dernières sorties respectives, la Lazio, sixième, et les visiteurs de l’AC Milan, troisième du classement de Serie A, s’affrontent mardi 27 avril au Stadio Olimpico, à Rome. La séquence de cinq victoires consécutives de l’hôte a pris fin la semaine dernière avec une défaite décevante 5-2 contre Naples, tandis que les visiteurs se retrouvent dans ce match juste après une défaite 2-1 contre Sassuolo. Les deux équipes chercheront également à revenir à la victoire car elles ont désespérément besoin de points pour réaliser leurs ambitions de football européen pour la saison prochaine.

Serie A 2020-21 Lazio vs AC Milan: nouvelles de l’équipe, mise à jour des blessures

Les Biancocelesti seront sans les services de Gonzalo Escalante et Luiz Felipe, le duo est soigné. Alors que les Rossoneri seront privés des services de leur joueur vedette Zlatan Ibrahimovic, tandis que la participation de Theo Hernandez reste douteuse.

Diffusion en direct LAZ vs MIL

La plupart des matchs de Serie A 2020-21 seront diffusés sur Sony Network. Alors que la diffusion en direct sera également disponible sur son application numérique SonyLIV.

Détails du match LAZ vs MIL

Le match se jouera le lundi 27 avril au Stadio Olimpico, à Rome. Le jeu commencera à 12h15 IST.

Pronostic LAZ vs MIL Dream11 Team

Capitaine: Hakan Calhanoglu

Vice-capitaine: Joaquin Correa

Gardien de but: Gianluigi Donnarumma

Défenseurs: Francesco Acerbi, Fikayo Tomori, Pierre Kalulu, Simon Kjaer

Milieux de terrain: Hakan Calhanoglu, Ismael Bennacer, Sergej Milinkovic-Savic, Luis Alberto

Attaquants: Joaquin Correa, Rafael Leao

XIs probables LAZ vs MIL

Lazio: Pepe Reina (GK); Stefan Radu, Francesco Acerbi, Patric; Adam Marusic, Manuel Lazzari, Lucas Leiva, Sergej Milinkovic-Savic, Luis Alberto; Joaquin Correa, Ciro Immobile

AC Milan: Gianluigi Donnarumma (GK); Pierre Kalulu, Simon Kjaer, Fikayo Tomori, Theo Hernandez; Franck Kessie, Ismael Bennacer; Alexis Saelemaekers, Hakan Calhanoglu, Ante Rebic; Rafael Leao

