14 Fonctionnalités iOS 17 qu’Apple ajoute à votre iPhone

Les débuts d’iOS 17 par Apple vont changer la façon dont vous appelez, envoyez des SMS et consultez les informations sur votre iPhone. iOS 17 apporte des mises à jour à FaceTime, Messages et à l’application téléphonique pour rendre votre iPhone plus intuitif et personnel. Apple a dévoilé iOS 17 le mois dernier lors de sa conférence mondiale des développeurs.

La mise à jour logicielle de l’année dernière, iOS 16, a introduit la possibilité de modifier ou « annuler » les messages que vous envoyez via iMessage ; Apple Pay plus tard ; une refonte majeure de l’écran de verrouillage ; notifications remaniées ; et activités en direct. Ces ajouts ne sont pas tous sortis en même temps et ont en fait été dispersés au cours de petites mises à jour du logiciel iOS tout au long de l’année.

Nous pouvons nous attendre à la même chose pour iOS 17, qui sortira probablement juste avant la mise en vente de l’iPhone 15.

Contacter les affiches

Les affiches de contact visent à rendre vos cartes de contact plus attrayantes. Pomme

L’année dernière, nous avons eu des écrans de verrouillage personnalisables dans iOS 16. Cette année, iOS 17 a un changement similaire pour les cartes de contact de votre iPhone, pour les rendre plus accrocheuses. Les affiches de contact sont de beaux traitements pour les photos de contact et les emoji associés à des polices élégantes qui s’affichent lorsque vous recevez des appels et pour d’autres services sur votre téléphone où vous communiquez et partagez.

Vous pouvez personnaliser votre affiche de contact de la même manière que vous personnalisez votre écran de verrouillage. Choisissez une photo, une police et une couleur et c’est tout.

AirDrop devient plus facile à utiliser

iOS 17 apporte une refonte à AirDrop. Il vous suffit d’approcher votre iPhone de quelqu’un d’autre pour partager une affiche de contact, des photos, des vidéos ou lancer une activité partagée à l’aide de Share Play. Bien sûr, étant Apple, il existe un mot pour partager votre affiche de contact avec quelqu’un de nouveau : NameDrop. Ce qui est bien, c’est que vous pouvez choisir quelles informations de contact sont partagées. NameDrop fonctionne également entre les iPhones ou avec une Apple Watch. Cela me rappelle de « cogner » un contact dans les premiers jours de l’iPhone.

La veille transforme votre iPhone en Amazon Echo Show

iOS 17 ajoute un écran attrayant qui affiche des photos, des widgets et des informations lorsque votre iPhone est en charge. Pomme

L’un des plus gros ajouts d’iOS 17 concerne le moment où votre iPhone n’est pas entre vos mains. Lorsque votre iPhone est sur le côté pendant le chargement de MagSafe, vous bénéficiez d’une nouvelle expérience plein écran avec des informations visibles. La fonctionnalité s’appelle Standby et imite ce que de nombreux appareils domestiques intelligents peuvent faire, comme Amazon Echo Show.

Le nouvel écran affiche l’heure, les photos, les widgets et les activités en direct ; presque tous personnalisables. C’est un peu un croisement entre l’affichage permanent de l’iPhone 14 Pro et le mode table de nuit sur l’Apple Watch.

Regarde ça: WWDC 2023 : Voici toutes les principales fonctionnalités d’iOS 17 06:31

Lorsque vous balayez vers le côté sur l’écran de veille, vous pouvez regarder vos photos ou moments préférés. iOS 17 mélangera également automatiquement les images pour trouver celle qui tire le meilleur parti de l’écran.

La veille peut également afficher des widgets visibles. Par exemple, vous pouvez voir la météo, vos commandes intelligentes Apple Home ou votre widget tiers préféré. Avec la prise en charge des activités en direct, vous pouvez également voir le score des événements sportifs ou le statut d’une livraison de nourriture.

L’une des fonctionnalités les plus curieuses est que Standby peut mémoriser votre « configuration » de vue préférée pour chaque endroit que vous chargez via MagSafe.

La nouvelle application Journal

Pomme

iOS 17 apporte une nouvelle application Apple appelée Journal qui crée des suggestions personnalisées pour inspirer l’écriture. Ces suggestions sont organisées à partir d’informations sur votre iPhone, telles que des photos, l’emplacement, la musique et les entraînements.

Journal vous donne la possibilité de sélectionner un moment, comme « visite du matin, Ocean Beach », et de commencer à écrire. Vous pouvez également programmer des notifications pour vous rappeler d’écrire et recevoir de nouvelles invites. Vous pouvez signaler les moments importants afin de pouvoir y réfléchir plus tard.

Messagerie vocale en direct

La messagerie vocale en direct vous permet de prévisualiser une transcription en temps réel pendant l’enregistrement d’un message vocal. Pomme

Un autre nouveau talent d’iOS 17 implique votre messagerie vocale. Lorsque quelqu’un vous appelle et laisse un message, vous verrez une transcription en direct en temps réel pendant qu’il parle. Le nouveau service s’appelle Live Voicemail et cela ressemble un peu à l’époque des répondeurs, lorsque mon père filtrait un appel. Pour la messagerie vocale en direct, vous verrez la messagerie vocale directement sur votre écran afin que vous puissiez décider de sortir et de prendre l’appel. La fonctionnalité est alimentée par le moteur neuronal de votre iPhone afin de préserver votre vie privée. La messagerie vocale en direct semble identique à l’écran d’appel sur les téléphones Google Pixel, ce qui n’est pas une mauvaise chose.

Messages FaceTime

iOS 17 vous permettra d’enregistrer un message vidéo dans FaceTime. C’est une fonctionnalité très demandée qui vous permettra de documenter et de partager des moments importants, même si quelqu’un manque votre appel.

Enregistrement des messages

iOS 17 est livré avec un nouvel outil de partage de position appelé Check In. Pomme/GIF par Arielle Burton/CNET

Apple étend et simplifie son partage de position via Messages. La nouvelle fonctionnalité, appelée Check In, permet de faire savoir à un être cher que vous êtes arrivé à destination en toute sécurité. Que vous rentriez chez vous après la tombée de la nuit ou que vous alliez courir tôt le matin, vous pouvez commencer un Check In avec un membre de la famille ou un ami et dès que vous arriverez à la maison, il en informera automatiquement votre ami. Mais si quelque chose d’inattendu se produit, il peut reconnaître que vous n’êtes pas près de votre destination et vous contacter. Si vous ne répondez pas, Check In peut partager automatiquement votre position actuelle, l’itinéraire que vous avez emprunté, le niveau de la batterie de votre iPhone et l’état du service cellulaire ; tout cela est crypté de bout en bout.

Les messages reçoivent une poignée de correctifs et d’ajouts

L’application Messages obtiendra des transcriptions pour les messages audio dans iOS 17. Pomme

L’application éprouvée Messages reçoit une poignée de mises à jour, y compris une refonte visuelle de vos applications iMessage qui ne vivront plus au-dessus de votre clavier et seront plutôt accessibles via un signe plus en bas à gauche.

La recherche dans vos messages devient beaucoup plus facile sur iOS 17 avec l’ajout de filtres. Lorsque vous lancez une recherche dans l’application Messages, vous pouvez ajouter des termes pour affiner les résultats.

Un autre ajout bienvenu est la transcription des messages audio. Si vous êtes quelqu’un qui a des amis ou des membres de la famille qui vous envoient des messages audio, vous pourrez lire une transcription de l’enregistrement directement dans l’application Messages.

Il y a aussi une nouvelle « flèche de rattrapage » dans Messages. Il se trouve en haut à droite de votre conversation et vous permet de passer directement au premier message que vous n’avez pas lu. Cela pourrait être une fonctionnalité intéressante pour gérer les discussions de groupe. Apple a également rendu les réponses en ligne plus rapides. Dans iOS 17, vous pourrez simplement glisser pour répondre à n’importe quelle bulle de message.

Apple corrige la correction automatique « ducking »

La correction automatique deviendra plus intelligente et pourra corriger davantage d’erreurs grammaticales. Il est plus facile de revenir aux mots que vous avez tapés. Et apparemment, la correction automatique apprendra et vous permettra d’utiliser des jurons. Canard, ouais!

Messages ajoute un tas de fonctionnalités d’autocollant. Pomme

Les autocollants iMessage bénéficient d’un nouveau tiroir pour rassembler tous les autocollants que vous avez utilisés au même endroit. Et maintenant, les emoji sont des autocollants. Vous pouvez décoller et coller un autocollant emoji sur une bulle de message, le faire pivoter et le redimensionner. L’année dernière, dans iOS 16, Apple a introduit la possibilité de retirer un sujet de l’arrière-plan d’une photo dans le cadre de Visual Lookup. Avec iOS 17, vous pouvez transformer le sujet d’une photo en autocollant dans Messages.

Le tiroir Autocollants comporte également un onglet Autocollants en direct qui vous permet de créer une animation d’autocollant (alias un GIF) à partir d’une photo en direct. Les autocollants sont accessibles à l’échelle du système dans des éléments tels que Tapback, Markup et des applications tierces ; pratiquement partout où vous pouvez accéder aux emoji.

Regarde ça: Apple dévoile iOS 17 16:43

Mais attendez, il y a plus de fonctionnalités iOS 17

Comme d’habitude avec la WWDC, il y a beaucoup plus d’ajouts et d’améliorations à iOS 17 qu’Apple n’en a montré lors de la keynote. Certains faits saillants notables incluent:

Déclencher Siri en disant simplement « Siri » au lieu de « Hey, Siri »

Télécharger des cartes hors ligne dans l’application Maps

De nouveaux profils pour Safari et vos mots de passe

Récupération automatique des codes de vérification à usage unique à partir de l’application Mail

Widgets interactifs (qui ont été présentés en détail lors de la partie iPadOS)

iOS 17 sortira dans son intégralité cet automne et fonctionnera sur l’iPhone XS, XR et plus récent, y compris l’iPhone SE 2020.