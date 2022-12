14 fils de footballeurs célèbres cherchent à devenir grands

Pauvre Alfe-Inge Haaland. Un joueur compétent de Premier League qui a remporté 34 sélections pour la Norvège est maintenant surtout connu pour être le père d’Erling.

La ville de Manchester (s’ouvre dans un nouvel onglet) l’attaquant a déjà eu une meilleure carrière que son père, avec tout le respect que je dois à l’ancien City, Leeds (s’ouvre dans un nouvel onglet) et la forêt de Nottingham (s’ouvre dans un nouvel onglet) milieu de terrain. Mais qu’en est-il des autres fils de footballeurs célèbres ?

Voici 14 joueurs âgés de 21 ans ou moins qui cherchent à suivre les traces de leur père…

Étienne Eto’o

Samuel Eto’o célèbre un but pendant son séjour à Barcelone (Crédit image : Getty)

L’un des plus grands footballeurs africains de tous les temps, Samuel Eto’o a connu une magnifique carrière avec le Real Majorque, Barcelone (s’ouvre dans un nouvel onglet) et inter (s’ouvre dans un nouvel onglet) (Everton (s’ouvre dans un nouvel onglet)moins donc).

Deux de ses frères, David et Etienne, sont également footballeurs, et Samuel a un fils qui fait aujourd’hui ses premiers pas dans le football. Etienne Eto’o a fait un essai avec Benfica (s’ouvre dans un nouvel onglet) en 2021, avant de signer son premier contrat professionnel avec son compatriote portugais Vitoria de Guimaraes cette année.

Khéphren Thuram

Né en Italie, Khephren Thuram joue pour Nice en Ligue 1 (Crédit image : Getty)

Vainqueur de la Coupe du monde, du Championnat d’Europe et de la Coupe UEFA pendant ses années de jeu, Lilian Thuram est le recordman de tous les temps en France avec 142 sélections. Son premier fils Marcus a clairement hérité du talent de son père : l’attaquant du Borussia Mönchengladbach a une chance extérieure d’être inclus dans l’équipe de Didier Deschamps pour le Qatar.

Un peu plus de trois ans plus jeune que Marcus, Khephren Thuram est un habitué des moins de 21 ans de France. Né en Italie alors que Lilian jouait à Parme, Khephren est un élément clé de l’équipe niçoise de Lucien Favre.

Isaac Drogba

Isaac Drogba (à gauche) est photographié avec son frère Kieran et son père Didier (Crédit image : Getty)

Légende de Chelsea qui a pratiquement tout gagné à Stamford Bridge, Didier Drogba est largement considéré comme l’un des plus grands attaquants de l’histoire de la Premier League.

Son fils, Isaac, faisait partie de Chelsea (s’ouvre dans un nouvel onglet)jusqu’en 2018, date à laquelle il a rejoint l’équipe française de Guingamp. L’avant-centre a passé quelques mois avec Caratese dans les ligues inférieures italiennes l’année dernière et se tourne maintenant vers l’équipe portugaise de Coimbra.

Harvey Neville

Harvey Neville cherche à suivre les traces de Phil (Crédit image : Getty)

Quand Phil Neville a rejoint Valence (s’ouvre dans un nouvel onglet) en tant qu’entraîneur en 2015, il a amené son fils Harvey avec lui. Le jeune, qui comme son père peut jouer à l’arrière ou au milieu de terrain, a ensuite passé trois ans à Manchester United. (s’ouvre dans un nouvel onglet)les livres.

Neville Jr. a de nouveau suivi son père à l’Inter Miami en 2021. Après 18 apparitions pour la deuxième équipe du club, le joueur de 20 ans a été intégré à l’équipe senior pour la campagne 2022.

Roméo Beckham

Romeo Beckham joue pour l’Inter Miami II aux États-Unis (Crédit image : Getty)

Exercer son métier aux côtés de Neville à l’Inter Miami est un homme avec un père encore plus célèbre. Roméo, le deuxième des trois fils de David Beckham, a passé quelques mois dans les livres d’Arsenal (s’ouvre dans un nouvel onglet)et il joue maintenant pour la deuxième équipe du club MLS.

L’Inter Miami, bien sûr, appartient en partie à l’ancien capitaine anglais. Roméo ressentira peut-être un jour le besoin de s’évader de l’ombre considérable de son père.

Théo Zidane

Theo Zidane joue actuellement pour le Real Madrid Castilla (Crédit image : Getty)

L’une des figures les plus importantes de l’histoire du Real Madrid (s’ouvre dans un nouvel onglet)Zinedine Zidane sera toujours associé à la Blancos plus que tout autre club. Et bien qu’il ait quitté son poste de manager de Madrid en 2021, le clan Zidane est toujours représenté au Bernabeu.

C’est une gracieuseté de Theo, un milieu de terrain prometteur qui joue pour le Real Madrid Castilla. Ses deux frères aînés sont également footballeurs professionnels : son compatriote milieu de terrain Enzo est à Fuenlabrada et Luca est gardien de but à Eibar.

André Gudjohnsen

L’ancien attaquant de Chelsea Eidur Gudjohnsen a trois fils footballeurs (Crédit image : Getty)

Papa Eidur Gudjohnsen est familier aux fans de football depuis ses succès à Bolton, Chelsea et Barcelone, ainsi que ses courts séjours à Tottenham, Stoke et Fulham. Mais il est issu d’une bonne souche de footballeurs : son propre père était également international islandais – Eidur a fait ses débuts en tant que remplaçant d’Arnor en 1996 – et son frère est passé par le système de jeunesse de Swansea.

Maintenant, il a également trois fils dans le sport. L’aîné Sveinn Aron joue pour l’IF Elfsborg, le plus jeune Daniel Tristan est dans l’académie de Malmö, tandis que l’enfant du milieu Andri Lucas est un attaquant qui exerce actuellement son métier à l’IFK Norrkoping en Suède. Il a passé du temps dans les équipes de jeunes de Barcelone et du Real Madrid, faisant même partie de l’équipe senior pour la campagne de la Ligue des champions du Real Madrid en 2021.

Agé de 20 ans, Andri compte 12 sélections pour l’Islande et deux buts à son actif.

James Carragher

James Carragher est dans les livres de Wigan Athletic (Crédit image : Getty)

Fan d’Everton dans son enfance, Jamie Carragher est devenu Liverpool (s’ouvre dans un nouvel onglet) légende au cours d’une carrière dans un seul club qui l’a vu jouer 737 fois pour les Reds. Son fils James a passé six ans dans l’académie du club mais a été licencié en 2017.

Repris par Wigan, Carragher Jr. a fait ses débuts professionnels pour les Latics en août 2021. Défenseur central de 6 pieds 4 pouces, le joueur de 20 ans est actuellement prêté à Oldham dans la Ligue nationale.

Gio Reina

Gio Reyna a disputé près de 100 matchs avec le Borussia Dortmund (Crédit image : Getty)

International américain, Reyna était également éligible pour représenter l’Angleterre en raison de son lieu de naissance de Sunderland. Son père Claudio jouait pour les Black Cats à l’époque; le milieu de terrain s’est également avéré pour Bayer Leverkusen, Rangers (s’ouvre dans un nouvel onglet)Manchester City et New York Red Bulls au cours de sa carrière.

Son fils Giovanni est passé par l’académie de New York avant de rejoindre le Borussia Dortmund (s’ouvre dans un nouvel onglet) en 2019. Il a depuis fait 86 apparitions pour les géants allemands et remporté 14 sélections pour son pays.

Maurizio Pochettino

Maurizio Pochettino a passé la saison 2021/22 avec Watford (Crédit image : Getty)

Mauricio Pochettino est connu pour ses exploits managériaux ces jours-ci, mais il a eu une excellente carrière de joueur avec des joueurs comme l’Espanyol, le PSG (s’ouvre dans un nouvel onglet) et l’équipe nationale d’Argentine.

Son fils Maurizio a passé du temps aux académies de Southampton (s’ouvre dans un nouvel onglet) et Tottenham (s’ouvre dans un nouvel onglet) tandis que son père était le manager de la première équipe des deux clubs. Après avoir passé le dernier mandat à Watford, le joueur de 21 ans a rejoint l’équipe espagnole Gimnastic cet été.

Maxime Gullit

Maxim Gullit est le fils de la légende néerlandaise Ruud (Crédit image : Getty)

Ruud Gullit était l’un des meilleurs footballeurs de sa génération. Vainqueur du titre avec trois clubs différents, le Néerlandais a également remporté deux Coupes d’Europe avec l’AC Milan (s’ouvre dans un nouvel onglet) et l’Euro 88 avec les Pays-Bas.

Son fils Maxim ferait bien d’égaler les réalisations de son père dans le jeu, mais le défenseur de Cambuur est issu d’une riche souche de footballeurs : sa mère Estelle est une nièce de feu le grand Johan Cruyff.

Daniel Maldini

Daniel Maldini est issu d’une riche souche footballistique (Crédit image : Getty)

Lorsque Daniel Maldini a fait ses débuts à l’AC Milan en 2020, il était la troisième génération de sa famille à jouer pour les géants italiens, après le grand-père Cesare et le père Paolo. Mais contrairement à ces deux grands du club, le plus jeune Maldini n’est pas un défenseur mais un milieu offensif.

Il a fait 24 apparitions pour le Rossoneri au total mais passe la campagne 2022/23 en prêt à Spezia.

Charlie Sauvage

Charlie Savage a fait ses débuts à Manchester United la saison dernière (Crédit image : Getty)

Robbie Savage était en devoir de co-commentaire pour BT Sport lorsque son fils Charlie a fait ses débuts à Manchester United en 2021. “Quelle journée de fierté pour mon garçon … quelle journée pour moi, sa mère, ses grands-parents”, un père émotif a déclaré alors que le jeune milieu de terrain entrait sur le terrain d’Old Trafford.

International gallois des moins de 21 ans, Savage Jr. joue au même poste de milieu de terrain que son père – bien que le joueur de 19 ans insiste sur le fait qu’il est moins tenace et plus doué techniquement que le vieil homme.

Benjani Jr.

Benjani Mwaruwari a joué pour quatre clubs en Premier League (Crédit image : Getty)

Benjani a joué pour quatre clubs de Premier League – Portsmouth, Manchester City, Blackburn et Sunderland – entre 2006 et 2011. L’attaquant a ensuite représenté deux clubs en Afrique du Sud, avant de raccrocher les crampons en 2014.

Son fils, connu sous le nom de Benjani Jr., a signé un contrat professionnel avec Yeovil Town en octobre 2022, après avoir fait partie de l’académie de Portsmouth.