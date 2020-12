Nous aimons ces produits et nous espérons que vous aussi. E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc tirer une petite part des revenus de vos achats. Les articles sont vendus par le détaillant, et non par E !.

Appel à tous les amateurs de chocolat!

Le grand jour du Père Noël n’est que dans quelques semaines et nous savons que vous êtes occupé à décorer les couloirs et à trouver comment organiser les vacances en cas de pandémie. Mais n’oubliez pas de vous faire plaisir! Pour ceux sur votre liste qui ont la dent sucrée ou préfèrent recevoir quelque chose de comestible, nous avons arrondi les cadeaux les plus délicieux à offrir!

Avec beaucoup de gens passant les vacances loin de leurs proches, il n’y a jamais eu de meilleure année pour envoyer des amis et de la famille produits de boulangerie frais pour remonter le moral. Et avec des services comme Goldbelly et Simplement du chocolat, vous n’avez pas à faire de dégâts dans votre cuisine ou à vous soucier de faire parvenir vos créations au destinataire en un seul morceau.

Pour vos amis et votre famille qui aiment faire leurs bonbons autant que les manger, offrez-leur quelque chose d’interactif comme un Fontaine de chocolat ou un ensemble de beignets double chocolat ou un kit de chocolat chaud mexicain traditionnel. Il n’y a rien de mieux que d’offrir un cadeau qui implique toute la famille!

Faites défiler ci-dessous et laissez-nous vous montrer la voie lactée vers de super cadeaux pour le amateurs de chocolat sur votre liste!