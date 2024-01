14 démocrates de la Chambre se joignent aux républicains pour réprimander Biden sur la crise frontalière

Lisez cet article gratuitement ! De plus, bénéficiez d’un accès illimité à des milliers d’articles, de vidéos et bien plus encore avec votre compte gratuit ! S’il vous plaît, mettez une adresse email valide. En saisissant votre adresse e-mail, vous acceptez les conditions d’utilisation et la politique de confidentialité de Fox News, qui incluent notre avis d’incitation financière. Pour accéder au contenu, vérifiez votre courrier électronique et suivez les instructions fournies.

Mercredi, plus d’une douzaine de démocrates à la Chambre des représentants ont officiellement réprimandé le président Biden pour sa politique en matière de frontières et d’immigration.

Les législateurs ont adopté une résolution dirigée par les Républicains « dénonçant les politiques d’ouverture des frontières de l’administration Biden, condamnant la crise de la sécurité nationale et de la sécurité publique le long de la frontière sud-ouest et exhortant le président Biden à mettre fin aux politiques d’ouverture des frontières de son administration ».

Quatorze législateurs démocrates ont voté avec le GOP, dont les représentants Henry Cuellar, D-Texas ; Jared Golden, D-Maine ; Mary Peltola, D-Alaska ; Marie Gluesenkamp Perez, D-Wash.; et Jared Moskowitz, D-Fla.

Il s’agit d’une décision largement symbolique, mais d’un message précis de la conférence du Parti républicain de la Chambre des représentants alors que des pourparlers sont en cours entre le Sénat et la Maison Blanche sur un compromis sur la sécurité des frontières en échange du soutien républicain à l’envoi de davantage d’aide à l’Ukraine.

Le représentant Nathaniel Moran, R-Texas, qui a dirigé la résolution à la Chambre, a déclaré à Fox News Digital qu’elle envoyait un message clair d’unité à ces négociateurs.

“Cela montre que nous sommes unis pour garantir que le président reçoive un message clair et unifié de la part des républicains de la Chambre et que le Sénat reçoive un message clair et unifié de la part des républicains de la Chambre, affirmant que la sécurité des frontières est de la plus haute importance pour cette affaire. nation et sa sécurité nationale », a déclaré Moran.

Le vote intervient juste après les quatre principaux dirigeants du Congrès : le président Mike Johnson, R-La.; le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y. ; le chef de la minorité parlementaire Hakeem Jeffries, DN.Y. ; et le chef de la minorité sénatoriale Mitch McConnell, R-Ky. – a rencontré Biden à la Maison Blanche pour discuter de l’état des négociations sur l’aide supplémentaire.

Les démocrates tentent de faire adopter un gigantesque projet de loi d’aide supplémentaire de 110 milliards de dollars qui comprend de l’argent pour l’Ukraine, Israël et des causes humanitaires comme l’aide à Gaza.

Johnson a fixé la position du GOP de la Chambre sur HR2, le projet de loi global sur la sécurité des frontières et l’immigration que sa conférence a adopté en mai. Les dirigeants démocrates ont qualifié HR2 d’échec.

“En mai dernier, nous avons adopté HR2, qui fournit une grande partie de la solution substantielle nécessaire pour fermer nos frontières”, a déclaré Moran à Fox News Digital. “Ce que nous avons vu depuis lors, cependant, c’est un blocage de la part des démocrates.”

“Cette résolution tente de sonner à nouveau l’alarme auprès des démocrates et du public américain pour leur dire que nous sommes réellement confrontés à une crise”, a-t-il déclaré.

Plus de 300 000 migrants ont été rencontrés à la frontière américano-mexicaine en décembre, un record sans précédent.