Un tribunal français a reconnu mercredi 14 personnes coupables d’être complices des attentats terroristes de Paris 2015 contre le magazine satirique Charlie Hebdo et un supermarché juif, avec une personne emprisonnée pendant 30 ans pour avoir financé les attentats.

Hayat Boumeddiene, l’ex-partenaire de l’attaquant principal Amedy Coulibaly, a été condamné à 30 ans de prison après avoir été reconnu coupable de financement du terrorisme et d’appartenance à un réseau criminel terroriste.

Elle faisait partie des trois suspects à juger par contumace après que le trio se soit enfui en Syrie pour rejoindre le groupe État islamique (EI, anciennement EI). Deux d’entre eux auraient été tués lors d’attentats à la bombe contre le groupe militant.

Au total, 17 personnes ont été tuées dans les attaques de 2015 menées par Coulibaly et les frères Said et Cherif Kouachi, qui ont tous affirmé leur loyauté envers l’EI.

Le 7 janvier, les frères Kouachi ont pénétré de force dans les bureaux de Charlie Hebdo à Paris, tuant 12 personnes, dont le rédacteur en chef Stéphane Charbonnier, son agent de protection de la police, sept journalistes, deux visiteurs et un policier. Les assaillants ont été tués deux jours plus tard dans une fusillade avec la police.

Au lendemain du raid Charlie Hebdo, Coulibaly a abattu une policière dans la banlieue parisienne de Montrouge, avant de prendre plus tard des otages dans un supermarché casher, où il a tué un employé et trois clients avant d’être lui-même tué par la police.

Le principal accusé des attentats qui a comparu devant le tribunal, Ali Riza Polat, a été reconnu coupable de complicité dans un crime terroriste, tandis que les autres accusations portaient sur l’appartenance à un groupe criminel, le financement du terrorisme et la complicité directe dans les attaques.

Pour six des 11 accusés qui ont comparu devant le tribunal, les accusations de terrorisme ont été abandonnées et ils ont été reconnus coupables de crimes mineurs.

Réagissant aux verdicts, l’avocat de Charlie Hebdo, Richard Malka, a déclaré que «Justice avait été rendue.»

«C’était le procès d’une nébuleuse plus ou moins proche des terroristes; ce que dit cette décision, c’est que sans cette nébuleuse, il n’y a pas d’attaque », a ajouté l’avocat.

Le procès, qui avait été retardé en raison de la pandémie, intervient au cours d’une autre année d’effusion de sang pour la France, qui a connu de multiples attentats terroristes islamistes sur son sol en 2020, dont un enseignant décapité près de Paris et un assaillant tuant trois personnes à Nice.

Plus tôt ce mois-ci, la France a annoncé un nouveau projet de loi «Renforcer les valeurs républicaines», tandis que le gouvernement a menacé de fermer quelque 76 mosquées soupçonnées de promouvoir « séparatisme. »

Le président Emmanuel Macron a précédemment déclaré que la France «Doit lutter contre le séparatisme islamiste», bien que le projet de loi, qui couvre la scolarisation et d’autres domaines, ne mentionne pas explicitement l’islam radical.

