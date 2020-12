Nous aimons ces produits et nous espérons que vous aussi. E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc tirer une petite part des revenus de vos achats. Les articles sont vendus par le détaillant, et non par E !.

Les vacances approchent à grands pas et si vous êtes comme nous, vous faites des achats en ligne dans une tempête pour vous préparer pour le grand jour du Père Noël. Vous avez du mal à créer le cadeau de vacances idéal pour votre collègue ou votre patron? Le genre qui crie unique se rencontre utile. Un cadeau qui rehausse votre cool-factor au bureau tout en restant dans vos moyens? N’ayez crainte, acheteurs! Nous sommes là pour vous.

De coffrets cadeaux caféine et masques faciaux à planificateurs et friandises festives, nous avons trié sur le volet des articles bien pensés, spéciaux et créatifs qui impressionneront vos collègues de bureau et le plus important de tous: votre patron!

Voici 14 de nos favoris ci-dessous.