14 blessés ; la police arrête 1 suspect

AUSTIN, Texas – La police d’Austin a arrêté un homme dans le cadre d’une fusillade nocturne qui a blessé 14 personnes, ont annoncé des responsables. L’arrestation a été effectuée par la police d’Austin et le Lone Star Fugitive Task Force.

L’arrestation est intervenue après que le quartier des divertissements de la sixième rue de la ville, rempli de fêtards reprenant la vie post-pandémique, soit à nouveau devenu le théâtre de chaos et d’effusions de sang tôt samedi, s’intensifiant questions sur la sécurité publique et la violence armée dans l’une des villes les plus dynamiques du pays.

La police avait précédemment déclaré qu’elle s’était concentrée sur deux suspects impliqués dans un précédent différend et qu’elle s’efforçait rapidement de les arrêter.

Le chef de la police par intérim, Joe Chacon, s’est dit convaincu que les enquêteurs seraient bientôt en mesure de démêler plus de détails sur ce qui a déclenché les coups de feu et que les suspects pourraient faire face à une série d’accusations qui incluent tentative de meurtre et voies de fait graves avec une arme mortelle.

Les autorités disent que le tireur semble avoir tiré au hasard. Les responsables ont déclaré qu’ils pensaient que la plupart des victimes, dont les blessures allaient de modérées à critiques, étaient des passants innocents.

Parmi les 14 personnes blessées, 12 étaient dans un état stable et deux dans un état critique.

La police a déclaré que la fusillade semble être un incident isolé, mais que l’enquête est en cours. Les enquêteurs sont aidés par le FBI et des détectives hors service de diverses unités.

La fusillade a marqué l’incident de masse le plus important auquel les services d’urgence ont répondu dans toute la ville depuis 2014 dans un incident qui s’est également produit dans la même zone lorsque quatre personnes sont mortes et 30 ont été blessées après qu’un homme a enfoncé sa voiture dans une rue bondée et barricadée.

D’autres villes américaines – dont Chicago et Savannah – ont également vu des fusillades avec plusieurs victimes vendredi soir jusqu’à samedi matin, marquant le cinquième anniversaire de la fusillade de la discothèque Pulse à Orlando, en Floride.

Les médecins du SMU du comté d’Austin-Travis ont répondu à 1 h 25 du matin à ce qu’ils ont décrit comme une « attaque active ». Lorsque les premiers intervenants sont arrivés, ils ont trouvé des personnes couvertes de sang et étendues dans la rue et le trottoir.

Les médecins ont emmené quatre personnes à l’hôpital en ambulance, la police d’Austin a emmené six autres à l’hôpital et trois ont été emmenées en véhicule privé, ont déclaré des responsables des services médicaux d’urgence.

« C’était très difficile de contenir la scène, c’était très difficile pour EMS de se frayer un chemin dans cette foule », a déclaré le chef de la police par intérim d’Austin, Joe Chacon. « Et en raison de la nature des blessures, les policiers ont dû aller de l’avant et utiliser leurs véhicules de police pour mettre certaines de ces victimes par balles dans leurs véhicules et les transporter eux-mêmes. »

La police a déclaré à l’American-Statesman, qui fait partie du réseau USA TODAY, que la foule dans le quartier des divertissements de la ville à l’époque était proche de la taille d’un groupe « pré-pandémique », ce qui signifie potentiellement des dizaines de milliers de personnes rassemblées dans la zone ancrée par la Sixième Rue.

Le rallye de motards de la République du Texas à Austin ce week-end attire également généralement des milliers de motocyclistes dans la ville et le quartier des divertissements.

Au moment de l’attaque, « une grande foule de personnes a commencé à se disperser dans le secteur », a indiqué samedi la police dans un communiqué.

« Les agents ont d’abord localisé plusieurs victimes qui avaient été blessées par balle et ont été blessés », et ont commencé à soigner les gens, a indiqué la police.

Taylor Blount était dans un bar de la Sixième Rue lorsqu’il a entendu un déluge de coups de feu.

« Je ne les ai entendus que d’une seule arme, puis tout le monde a commencé à courir dans des directions différentes », a-t-il déclaré. « Les gens paniquaient beaucoup, et il y avait des gens qui pleuraient, mais la plupart des gens paniquaient tout simplement.

Blount, 26 ans, a déclaré qu’il avait couru à l’intérieur d’un bar, fermé la porte et l’avait verrouillée parce qu’il ne pouvait pas déterminer immédiatement d’où venaient les coups de feu.

Quelques instants plus tard, alors qu’il croyait que c’était sûr, il a déclaré qu’il était sorti et avait vu des policiers traîner un homme qui avait reçu une balle dans les côtes vers un lieu sûr, puis lui prodiguer les premiers soins. « C’était très intense », a-t-il déclaré.

Chacon a déclaré que la ville avait connu une augmentation de la violence armée ces derniers mois.

« C’est donc tout simplement emblématique de cela », a-t-il déclaré. « Et c’est quelque chose que nous essayons de réduire. »