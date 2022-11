14 blessés, dont 3 enfants, lors d’une fusillade d’Halloween à Chicago

CHICAGO (AP) – Pas moins de 14 personnes ont été blessées lors d’une fusillade en voiture, dont trois enfants, dans le quartier de Garfield Park la nuit d’Halloween, a annoncé la police de Chicago.

Selon WLS-TV, le surintendant de la police de Chicago, David Brown, a déclaré qu’il y avait trois victimes juvéniles : un enfant de 3 ans, un de 11 ans et un adolescent qui pourrait avoir 13 ans. Les autres victimes étaient des adultes âgés de 30 à 50 ans. De plus, une personne a été percutée par une voiture. Le service d’incendie de Chicago a déclaré avoir envoyé au moins 10 ambulances sur les lieux.

Brown a déclaré que la fusillade, qui s’est produite vers 21h30, était un passage en voiture qui s’est terminé en quelques secondes et a été capturé sur une vidéo POD, que la police examine.

Brown a déclaré que des informations préliminaires indiquent qu’au moins deux tireurs ont été vus sur la vidéo, bien que ce nombre puisse changer. Ils semblaient tirer sans distinction dans la foule.

Brown a déclaré qu’il y avait plusieurs grands groupes au coin de la rue, qui est un lieu de rassemblement populaire dans le quartier. Certains auraient assisté à une veillée qui semble, pour le moment, sans rapport avec la fusillade.

Les victimes ont été emmenées dans plusieurs hôpitaux locaux et Brown a déclaré que leur état allait de blessures ne mettant pas leur vie en danger à un état critique. Il n’y a pas encore de décès signalés.

Il n’y a aucun motif connu de la fusillade pour le moment, et Brown a déclaré qu’il n’y avait aucun conflit connu au coin de la rue lundi soir. La police attend que les victimes aient fini d’être soignées pour pouvoir les interroger.

Il n’y a pas non plus encore de description de la voiture impliquée ou du ou des contrevenants, et personne en garde à vue, selon Brown.

The Associated Press