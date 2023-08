14 baleines et un dauphin sont morts à Marineland depuis 2019 : documents du ministère

À Marineland, le parc thématique ontarien faisant l’objet d’une longue enquête sur le bien-être animal, 14 baleines et un dauphin sont morts depuis 2019, a appris La Presse Canadienne.

Les détails sur les décès survenus à l’attraction touristique de Niagara Falls, en Ontario, sont contenus dans une liste créée par le ministère du Solliciteur général à la suite de demandes d’accès à l’information.

Tous ces 15 mammifères marins morts, sauf deux, concernaient les bélugas du parc.

Douze des décès de bélugas se sont produits dans une période de deux ans – des documents montrent un béluga nommé Ikora mourant le 24 octobre 2019, suivi de 10 autres et d’un béluga nommé Bull mourant le 23 novembre 2021. Le ministère a confirmé trois autres décès. cette année : Kiska, l’épaulard solitaire du parc, un dauphin et un autre béluga.

Durant cette période, les autorités provinciales ont fait part de leurs inquiétudes quant à la qualité de l’eau du parc et ont déclaré que tous les mammifères marins étaient en détresse.

La province a demandé au parc en mai 2021 de réparer son eau, une ordonnance dont Marineland a fait appel, affirmant que ses animaux n’étaient pas en détresse.

Une vue plongeante sur les bélugas nageant à Marineland Des bélugas peuvent être vus sur ces images prises par drone de Marineland, prises le 19 mai 2023 à Niagara Falls, en Ontario. Un groupe représentant les chefs traditionnels du Conseil des chefs de la Confédération Haudenosaunee a déclaré en mai qu’il voulait les terres de Marineland. S’ils sont acquis, les Haudenosaunee ne continueront pas à utiliser les animaux aquatiques comme le fait Marineland, a déclaré le groupe.

Marineland a nié tout lien entre la mort des bélugas et l’état de l’eau dans laquelle ils vivaient.

Marineland déclare également sur son site Internet qu’elle a un « bilan solide » en matière de bien-être de ses animaux et qu’elle « continuera à donner la priorité à leur santé et à leur bien-être ».

Le ministère du Solliciteur général, lorsqu’on lui a demandé pourquoi 15 mammifères marins sont morts à Marineland depuis 2019 et ce que la province a fait pour aider les animaux là-bas, a cité l’enquête en cours de la province et a déclaré : « des questions concernant la cause de la mort des mammifères marins à Marineland devrait être dirigé vers Marineland.

L’enquête provinciale a débuté en janvier 2020. Les inspecteurs des Services de protection des animaux se sont rendus dans le parc au moins 160 fois.

Marineland n’a pas répondu aux questions sur la santé de ses animaux, mais a banni de sa propriété un journaliste de La Presse Canadienne qui visitait le parc.

Des manifestants se tiennent devant Marineland à Niagara Falls, en Ontario, le samedi 20 mai 2023. Les défenseurs des animaux ont demandé la fermeture du parc d’attractions après la mort de Kiska, une orque de 47 ans, dans son aquarium plus tôt cette année. (Alex Lupul/La Presse Canadienne)

Le journaliste et un photographe de la Presse canadienne ont payé 52,95 $ chacun, plus taxes, pour entrer à Marineland un vendredi pluvieux de juin. Lors de la visite, La Presse Canadienne a observé plusieurs changements par rapport aux précédentes activités du parc.

Les bélugas ne peuvent plus être nourris par le public et les spectacles de dauphins et d’otaries ont été raccourcis.

Auparavant, le parc organisait des démonstrations élaborées de ses dauphins – ils en avaient cinq jusqu’à leur mort récente – qui voyaient les mammifères faire une grande variété de tours.

Aujourd’hui, ils organisent des « conférences avec les entraîneurs » de 15 minutes au stade King Waldorf, avec deux otaries et quatre dauphins. Les formateurs discutent de la vie des animaux à Marineland et dans la nature et de la nécessité d’efforts de conservation. Les dauphins exécutent quelques tours, comme tourner sur eux-mêmes à moitié hors de l’eau, et sont récompensés par des poissons.

Il y a 37 bélugas dans le parc, selon le personnel. Neuf bélugas mâles nagent dans Friendship Cove tandis que 28 femelles vivent dans Arctic Cove.

Marineland est présenté à Niagara Falls, en Ontario, le lundi 14 août 2017. (Tara Walton/La Presse Canadienne)

Il y a quatre ans, il y avait 54 bélugas dans le parc, le plus grand nombre en captivité au monde, selon un affidavit déposé par la présidente de Marineland, Marie Holer, auprès de l’Administration nationale des océans et de l’atmosphère des États-Unis. L’affidavit faisait partie du processus d’importation américain lorsque Marineland a vendu cinq bélugas au Mystic Aquarium dans le Connecticut.

Ces cinq bélugas ont déménagé en 2021. Deux sont morts depuis, ce qui a déclenché une enquête du gouvernement américain qui est en cours.

« Le moment est venu de réaménager Marineland »

Holer a repris la propriété de Marineland après le décès de son mari et fondateur, John Holer, en 2018. Le parc a annoncé qu’il était à vendre plus tôt cette année.

Wayne Gates, le représentant provincial néo-démocrate de Niagara Falls qui défend depuis longtemps le parc, a déclaré qu’il croyait que le moment était venu pour Marineland d’apporter des changements, lui suggérant de se retirer du commerce des animaux et de se concentrer sur ses manèges et autres divertissements.

« Le moment est venu de réaffecter Marineland à de nouvelles opportunités », a-t-il déclaré.

Marineland est un employeur important dans la région, a déclaré Gates, avec environ 100 employés à temps plein et plus de 700 travailleurs saisonniers lorsqu’il est ouvert de mai à octobre. Gates a déclaré qu’une attraction revigorée stimulerait le tourisme dans la région.

Les défenseurs de la protection des animaux affirment que l’un des facteurs qui compliquent les efforts visant à comprendre les circonstances à Marineland est le manque d’informations divulguées par l’organisme d’enquête provincial.

Les Services de bien-être des animaux n’ont publié aucun communiqué de presse sur aucun de leurs cas depuis qu’ils ont repris les fonctions d’application précédemment exercées par la Société ontarienne pour la prévention de la cruauté envers les animaux.

Le manque d’informations sur les enquêtes financées par les contribuables est un problème, disent certains observateurs, en particulier parce que le gouvernement a soutenu que la création de services de protection des animaux rendrait plus transparente l’application des lois sur la cruauté envers les animaux.

« Le public a le droit de savoir », a déclaré Kendra Coulter, professeure au Huron University College de l’Université Western et experte en organisations de protection des animaux.

« Nous ne pouvons pas être des citoyens engagés qui parlent à nos députés provinciaux si nous ne savons même pas quels sont les problèmes. »

Le bureau du solliciteur général a déclaré en réponse aux questions posées en juillet qu’il examinait ses pratiques de communication.

« Le ministère du Solliciteur général examine actuellement la manière dont les informations AWS relatives aux activités d’application sont rendues publiques », a déclaré Hunter Kell, porte-parole du Solliciteur général Michael Kerzner, dans un courriel.

« Nous nous engageons à fournir des informations précises et opportunes sur les cas AWS, mais les divulgations d’informations doivent être mises en balance avec la nécessité de préserver l’intégrité des processus juridiques et des enquêtes en cours. »

Des manifestants sont présentés à l’extérieur de Marineland à Niagara Falls, en Ontario, le samedi 20 mai 2023. (La Presse Canadienne)

La Société ontarienne pour la prévention de la cruauté envers les animaux appliquait les lois sur la cruauté envers les animaux depuis un siècle. En 2019, l’organisme recevait 5,75 millions de dollars par an de la province, mais a déclaré que les 15 000 cas de cruauté qu’il devait traiter chaque année devenaient trop lourds.

Les services de protection des animaux ont pris le relais l’année suivante et disposent d’un budget annuel d’environ 21 millions de dollars.

La Presse canadienne a déposé des demandes d’accès à l’information demandant des copies de rapports d’inspection, d’ordonnances émises à Marineland et d’un rapport ministériel de 65 pages sur l’état de l’eau du parc, ainsi qu’une liste des animaux qui y sont morts.

Les demandes ont été rejetées, un responsable de la liberté d’information affirmant que les informations pourraient « interférer avec une affaire d’application de la loi » et « constituer une atteinte injustifiée à la vie privée ».

La Presse Canadienne a fait appel. Le processus est entré en médiation, ce qui a abouti à l’approbation d’une demande : une liste d’une page des décès de baleines et des rapports d’autopsie reçus.

Les Ontariens méritent plus d’informations, a déclaré Camille Labchuk, directrice générale du groupe de défense Animal Justice. Elle a déclaré que l’agence provinciale devrait suivre l’exemple des forces policières, qui publient des communiqués de presse et tiennent des conférences de presse même lorsque des enquêtes sont actives.

« Lorsque l’application des lois sur la protection des animaux en particulier est aussi opaque et aussi secrète, le public ne peut avoir aucune confiance dans ce que les services de protection des animaux peuvent ou ne peuvent pas faire – à Marineland ou ailleurs », a-t-elle déclaré.