14 autres corps retrouvés, le nombre de morts s’élève à 78

Les équipes de recherche et de sauvetage recherchent d’éventuels survivants et récupèrent les restes dans l’immeuble à condos de 12 étages Champlain Towers South effondré le 7 juillet 2021 à Surfside, en Floride. Les autorités affirment que le nombre de morts est passé à 36 aujourd’hui, dont 109 sont toujours portés disparus.

Les équipes de recherche ont récupéré 14 autres corps dans les décombres de l’immeuble en copropriété effondré à Surfside, en Floride, portant le nombre de morts à au moins 78 personnes vendredi matin, a déclaré la maire du comté de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, lors d’une conférence de presse.

Levine Cava a déclaré que 62 personnes étaient toujours portées disparues et que les détectives s’efforçaient de vérifier que chaque personne portée disparue se trouvait en réalité dans les tours Champlain Sud lorsqu’elles s’effondraient il y a plus de deux semaines.

« L’ampleur de cette tragédie grandit, chaque jour. C’est un trou douloureux au centre de cette famille unie ici à Surfside, une belle petite communauté unie », a déclaré Levine Cava.

« Nous savons que le travail acharné de commencer à reconstruire ne fait que commencer, pour tant de ces familles et nous nous engageons à rester avec elles à chaque étape du processus. »

La recherche minutieuse est passée d’un effort de sauvetage à une opération de récupération mercredi après que les autorités ont décidé qu’il y avait peu d’espoir de trouver des personnes vivantes dans les décombres. Mais les autorités ont promis de poursuivre la recherche de victimes jusqu’à ce qu’elles aient nettoyé tous les débris sur le site, selon le maire de Surfside, Charles Burkett.

Burkett a félicité les équipes de recherche pour leur travail, notant que le tas de débris qui avait initialement quatre à cinq étages de haut est maintenant près du niveau du sol.

L’Institut national de technologie, ou NIST, fait « des progrès très importants » dans son enquête sur la cause de l’effondrement, a ajouté Levine Cava. Les équipes du NIST ont collecté plus de 200 éléments de preuve, qui ont été déployés dans un laboratoire de mesure physique à Washington pour faciliter l’analyse. Le NIST utilise également des scanners lidar, un outil qui mesure la distance d’un objet à la surface de la Terre à l’aide de la lumière, et des drones dans la sonde.

Levine Cava a déclaré jeudi que le public avait également « un rôle très important à jouer dans cette enquête ». Elle a exhorté le public à soumettre toutes les photos ou vidéos liées à l’effondrement sur le site Web du NIST.

Champlain Towers North, la propriété sœur identique de l’immeuble en copropriété effondré, est également en cours d’évaluation, a déclaré Burkett. Les ingénieurs et les autorités utilisent des radars à pénétration de sol et prélèvent des échantillons de béton pour déterminer la teneur en sel et la résistance de la structure.

Pendant ce temps, d’autres dispositions de logement ont été prises pour les résidents de la propriété jumelle qui voulaient évacuer.