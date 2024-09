14 artistes en animation graphique s’associent pour une animation Camp Mograph d’un autre monde — Colossal

Camp Mograph est un rassemblement annuel d’artistes en animation graphique qui se réunissent pour des ateliers, des conversations avec des personnalités de premier plan et pour partager des conseils, des astuces et bien plus encore avec une communauté mondiale. Pour lancer l’édition 2024 en Australie, l’équipe à l’origine de l’événement a demandé à plus d’une douzaine d’artistes de contribuer à un générique qui célèbre la diversité écologique et les sources créatives du pays.

Des références à la nature, à la technologie, à la mode et à l’art apparaissent dans une animation qui capture un éventail de styles, de techniques et, bien sûr, de mouvements. Des plantes vibrantes se referment et fleurissent rapidement, le vent balaie des organismes de toutes tailles sur un terrain surnaturel, et les caméléons font honneur à leur nom en changeant de couleur avec la lumière.

Regardez le film sur Vimeoet découvrez plus d’artistes sur Behance.