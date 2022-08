14 ans pour un officier de Virginie-Occidentale, pompier dans une affaire de viol

CHARLESTON, W.Va. (AP) – Un ancien policier et pompier de Virginie-Occidentale reconnu coupable dans une affaire de viol impliquant une jeune fille de 16 ans a été condamné mercredi à une peine maximale de 14 ans de prison.

Christopher Lee Osborne a été condamné par un tribunal fédéral à Charleston pour son plaidoyer de culpabilité de juin pour avoir violé les droits civils de la jeune fille en la violant de force au service d’incendie de Danville en janvier 2021.

Osborne, 26 ans, d’Uneeda dans le comté de Boone, était un officier à temps partiel du département de police de Marmet et un pompier des services d’incendie de Charleston et de Danville. Il a reconnu devant le tribunal avoir utilisé sa position et son statut pour agresser sexuellement de force la victime dans le dortoir de la caserne de pompiers.

“Ce résultat témoigne du courage de la victime qui s’est présentée pour raconter son histoire”, a déclaré la procureure générale adjointe des États-Unis, Kristen Clarke, dans un communiqué. “Le ministère de la Justice continuera de demander justice pour ces victimes et de tenir pour responsables les auteurs qui abusent de leur autorité pour cibler les personnes vulnérables.”

