14 ans plus tard, l’OTAN renouvelle son vœu à l’Ukraine

BUCAREST (AP) – L’OTAN revient mardi sur les lieux de l’une de ses décisions les plus controversées, avec l’intention de réitérer son vœu que l’Ukraine – qui traverse actuellement le 10e mois d’une guerre contre la Russie – rejoigne un jour la plus grande alliance militaire du monde.

Les ministres des Affaires étrangères de l’OTAN se réuniront pendant deux jours au Palais du Parlement à Bucarest, la capitale roumaine. C’est là, en avril 2008, que le président américain George W. Bush a persuadé ses alliés d’ouvrir la porte de l’OTAN à l’Ukraine et à la Géorgie, malgré les véhémentes objections russes.

« L’OTAN salue les aspirations euro-atlantiques de l’Ukraine et de la Géorgie à l’adhésion à l’OTAN. Nous avons convenu aujourd’hui que ces pays deviendraient membres de l’OTAN », ont déclaré les dirigeants dans un communiqué. Le président russe Vladimir Poutine, qui était au sommet, a décrit cela comme « une menace directe » pour la sécurité de la Russie.

Environ quatre mois plus tard, les forces russes ont envahi la Géorgie.

Certains experts décrivent la décision de Bucarest comme une erreur massive qui a laissé la Russie se sentir acculée par une OTAN apparemment en constante expansion. L’OTAN rétorque qu’elle ne pousse pas les pays à adhérer, et que certains ont demandé l’adhésion pour demander la protection de la Russie – comme le font actuellement la Finlande et la Suède.

Plus de 14 ans plus tard, l’OTAN s’engagera cette semaine à soutenir l’Ukraine à long terme alors qu’elle se défend contre les attaques aériennes, de missiles et terrestres russes – dont beaucoup ont frappé les réseaux électriques et d’autres infrastructures civiles, privant des millions de personnes d’électricité et de chauffage. .

« L’OTAN continuera à soutenir l’Ukraine aussi longtemps qu’il le faudra. Nous ne reculerons pas », a promis la semaine dernière le plus haut responsable civil de l’organisation, le secrétaire général Jens Stoltenberg.

La Macédoine du Nord et le Monténégro ont rejoint l’organisation dirigée par les États-Unis ces dernières années. Avec cela, a déclaré Stoltenberg, « nous avons démontré que la porte de l’OTAN est ouverte et qu’il appartient aux alliés de l’OTAN et aux pays candidats de décider de leur adhésion. C’est aussi le message à l’Ukraine.

Ce rassemblement à Bucarest verra probablement l’OTAN faire de nouvelles promesses de soutien non létal à l’Ukraine : carburant, générateurs d’électricité, fournitures médicales, équipement hivernal et dispositifs de brouillage de drones.

Des alliés individuels sont également susceptibles d’annoncer de nouveaux approvisionnements en équipement militaire pour l’Ukraine – principalement les systèmes de défense aérienne que Kyiv cherche si désespérément à protéger son ciel. L’OTAN en tant qu’organisation n’offrira pas de telles fournitures, pour éviter d’être entraînée dans une guerre plus large avec la Russie dotée d’armes nucléaires.

Mais les ministres, ainsi que leur homologue ukrainien Dmytro Kuleba, iront aussi voir plus loin.

« À plus long terme, nous aiderons l’Ukraine à passer de l’équipement de l’ère soviétique aux normes, à la doctrine et à la formation modernes de l’OTAN », a déclaré Stoltenberg. Non seulement cela améliorera les forces armées ukrainiennes et les aidera à mieux s’intégrer, mais cela remplira également certaines des conditions d’adhésion.

Cela dit, l’Ukraine ne rejoindra pas l’OTAN de si tôt. Avec l’annexion de la péninsule de Crimée et les troupes russes et les séparatistes pro-Moscou détenant des parties du sud et de l’est, on ne sait pas à quoi ressembleraient les frontières de l’Ukraine.

Bon nombre des 30 alliés pensent que l’accent doit désormais être mis uniquement sur la défaite de la Russie.

Mais alors même que la pression économique – les prix élevés de l’électricité et du gaz, ainsi que l’inflation, le tout exacerbé par la guerre – monte sur de nombreux alliés, Stoltenberg ne presserait pas l’Ukraine d’entamer des pourparlers de paix, et en effet les diplomates de l’OTAN et européens disent que Poutine ne semble pas disposé venir à table.

« La plupart des guerres se terminent par des négociations », a-t-il déclaré. « Mais ce qui se passe à la table des négociations dépend de ce qui se passe sur le champ de bataille. Par conséquent, la meilleure façon d’augmenter les chances d’une solution pacifique est de soutenir l’Ukraine.

Les ministres des Affaires étrangères de Bosnie, de Géorgie et de Moldavie – trois partenaires qui, selon l’OTAN, subissent une pression russe croissante – seront également à Bucarest. Stoltenberg a déclaré que l’OTAN “prendrait de nouvelles mesures pour les aider à protéger leur indépendance et à renforcer leur capacité à se défendre”.

Cook a rapporté de Bruxelles.

Lorne Cook et Stephen McGrath, Associated Press