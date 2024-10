14 000 verres correcteurs pendent comme des gouttes de rosée dans une forêt japonaise luxuriante – Colossal

Suspendue comme un vortex de pluie, une nouvelle installation de Caitlind RC Brown et Wayne Garrett entraîne les spectateurs dans une enceinte chatoyante.

« A Whisper in the Eye of the Storm » fait pendre 14 000 verres correcteurs sur une paire de cercles concentriques. Créé pour le Festival d’art des Alpes du Nord dans la ville d’Omachi, l’œuvre in situ évoque la relation historique de la région avec l’eau.

Recouverte de fortes chutes de neige en hiver et détrempée pendant les étés pluvieux, la ville connaît plusieurs saisons humides. Situé au pied de la chaîne de montagnes japonaise, il possède des caractéristiques naturelles telles que des lacs, des sources chaudes et des barrages hydroélectriques. Omachi a également vu sa population diminuer rapidement ces dernières années.

Brown et Garrett ont déjà travaillé avec des objets trouvés et recyclés comme des ampoules et des téléphones. Nichée derrière le sanctuaire Nishina, au bord du lac Kizaki, cette nouvelle pièce réutilise des lunettes qui captent et réfractent la lumière du soleil et magnifient la forêt de cèdres environnante, concentrant le regard des spectateurs sur le monde naturel élargi qui les entoure.

« L’œuvre invite les visiteurs à regarder le paysage (et les uns les autres) avec un regard neuf, à voir différemment et à scruter profondément le paysage ancien et en évolution », disent les artistes.

« A Whisper in the Eye of the Storm » est à l’affiche jusqu’au 4 novembre. Retrouvez-en davantage sur Brown et Garrett sur leur site internet.