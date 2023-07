1,39 million d’hectares : la saison des feux de forêt en Colombie-Britannique est désormais la pire jamais enregistrée

La saison des feux de forêt en Colombie-Britannique est maintenant la pire jamais enregistrée pour la province en termes de superficie de terres brûlées.

En fin d’après-midi le 17 juillet, la province avait connu un total de 1 159 incendies de forêt, détruisant plus de 1,39 million d’hectares. Les chiffres proviennent du BC Wildfire Service.

La majorité des dommages cette année se sont produits dans la région du Prince George Fire Centre, qui couvre le nord-est de la Colombie-Britannique. Cette région de la province a connu 382 incendies de forêt, détruisant près de 1,25 million d’hectares.

Auparavant, la pire saison des incendies jamais enregistrée avait eu lieu en 2018, lorsque 2 117 incendies avaient détruit 1,34 million d’hectares.

Le coût de la lutte contre les incendies de forêt cette année-là a atteint 615 millions de dollars.

En 2017, la saison des feux de forêt a également été l’une des pires de l’histoire de la province, avec plus de 1,2 million d’hectares brûlés. Les coûts de suppression des incendies cette année-là s’élevaient à plus de 649 millions de dollars et environ 65 000 personnes ont été évacuées.

La saison des feux de forêt de 2021 a détruit plus de 869 000 hectares. Les coûts de suppression des incendies cette année-là étaient de 718,8 millions de dollars.

Au cours de chacune de ces années, l’activité des feux de forêt a été la plus intense à la fin juillet et en août.

Les statistiques sur les feux de forêt en Colombie-Britannique sont calculées du 1er avril au 31 mars de chaque année.

En plus des statistiques sur les feux de forêt en Colombie-Britannique, le Canada a également établi un record pour la quantité de terres brûlées en une seule année. Le 26 juin, les statistiques nationales sur les incendies de forêt montraient 76 129 hectares détruits par des incendies de forêt. C’est plus que le précédent record pour une année, établi en 1989. Les statistiques nationales sur les incendies sont calculées pour l’année civile.

