13,5 millions de dollars accordés à la famille d’un homme décédé après que des agents du LAPD l’aient plaqué au sol

Un jury fédéral a accordé 13,5 millions de dollars à la famille d’un homme tué en 2019 après avoir été arrêté et plaqué au sol par deux policiers de Los Angeles à Van Nuys, jugeant qu’une force excessive avait causé sa mort.

Nicole Juarez Zelaya, la fille de Jacobo Juarez Cedillo, s’est adressée aux journalistes lors d’une conférence de presse lundi devant le palais de justice, où un jury du tribunal de district des États-Unis a statué à l’unanimité que la force des deux policiers dans la mort de son père était déraisonnable et excessive et qu’ils étaient délibérément indifférents. à ses droits constitutionnels.

Zelaya a intenté une action en justice contre les policiers et la ville de Los Angeles en 2020, alléguant une violation des droits de son père au titre du 4e amendement par un recours excessif à la force, des violations des droits civils et une responsabilité pour formation inadéquate, entre autres allégations. Le jury a rendu une décision dans cette affaire vendredi.

Zelaya a déclaré qu’elle était reconnaissante que les membres du jury « aient pu voir que ce qui s’était passé n’était pas bien, que mon père avait été déshabillé. [of his] dignité le jour où il a été tué.

«C’est très navrant de se retrouver dans cette situation aujourd’hui», a-t-elle déclaré. « C’est difficile de penser à ce que j’ai perdu, en termes de perte de mon père. »

La police de Los Angeles a publié des images de caméra corporelle d’un incident au cours duquel un homme est décédé après avoir été arrêté par des policiers à Van Nuys. La fille de Jacobo Juarez Cedillo poursuit la ville de Los Angeles devant un tribunal fédéral, alléguant que son père a été soumis à une force excessive en violation de ses droits constitutionnels.

Le 8 avril 2019, Cedillo était assis devant une station-service sur Woodman Avenue à Van Nuys lorsque des agents du LAPD se sont approchés de lui, soupçonnant qu’il était sous l’influence d’une drogue inconnue, selon séquence vidéo de l’incident.

Les policiers ont déclaré que Cedillo « avait commencé à agir de manière erratique et avait tenté de s’éloigner », après avoir tenté de l’arrêter, a déclaré un porte-parole du LAPD dans la vidéo. La police a déclaré que Cedillo et les policiers étaient « tombés au sol » et que l’un des policiers « avait utilisé son poids pour tenter de contrôler » Cedillo, qui a perdu connaissance et est décédé cinq jours plus tard dans un hôpital.

Un médecin légiste du comté de Los Angeles a déterminé que Cedillo était décédé des suites d’une perte de flux sanguin vers le cerveau, d’un arrêt cardiaque et des effets de la méthamphétamine. Le médecin légiste a déclaré que les circonstances du décès n’avaient pas pu être déterminées, citant des questions non résolues sur l’incident.

Dans une vidéo de caméra embarquée publiée par les avocats de Zelaya après le verdict, une voiture de patrouille du LAPD s’arrête là où Cedillo est retenu par l’un des agents, tandis qu’un autre officier lui attache les jambes. L’officier reste au-dessus de Cedillo pendant encore deux minutes avant de le retourner sur le côté.

Le ministère n’a pas répondu à une demande de commentaires lundi. Le LAPD avait précédemment déclaré que Cedillo était mort d’une overdose de méthamphétamine.

Le LAPD avait précédemment publié des images de caméra corporelle de l’incident de mai 2019. Les agents ont déclaré aux enquêteurs qu’ils avaient vu des renflements dans la poche de Cedillo et qu’il était devenu agressif lorsqu’ils essayaient de déterminer s’il portait des armes.

La police a déclaré que les caméras des policiers étaient tombées et qu’ils avaient maintenu Cedillo au sol pendant au moins trois minutes jusqu’à l’arrivée de renforts supplémentaires et d’un superviseur. Ils ont placé Cedillo dans une entrave – un dispositif utilisé pour retenir les jambes.

Dans la vidéo, le superviseur a demandé : « Nous n’avons pas de crime ? L’un des policiers qui avaient arrêté Cedillo a alors déclaré : « Non, nous étions juste… nous allions vérifier ses poches et c’est à ce moment-là qu’il a commencé à flipper et a essayé de courir et nous l’avons simplement jeté au sol.

Les avocats de Zelaya ont fait valoir que Cedillo était « coopératif et n’avait commis aucun crime », et ont déclaré que les policiers avaient mis tout leur poids sur lui pendant plus de quatre minutes.

Dale Galipo, un avocat de la famille de Cedillo, a déclaré qu’il espérait que la décision du jury susciterait davantage de changements systémiques au sein du LAPD.

« Les officiers ne perdent pas leur emploi, ils ne sont pas rétrogradés, ils ne paient pas un dollar de leur poche, et les affaires continuent comme d’habitude », a déclaré Galipo. « Pire encore, le LAPD a estimé que sa conduite était conforme à sa politique. Il faut se demander quelle est leur politique ?

Le rédacteur du Times, Kevin Rector, a contribué à ce rapport.