131 civils tués par les rebelles du M23 dans l’est du Congo, selon l’ONU

Le groupe rebelle M23 a tué des hommes, des femmes et des enfants dans deux villages du territoire congolais de Rutshuru, dans la province du Nord-Kivu, le mois dernier, selon une enquête préliminaire menée par le Bureau conjoint des droits de l’homme des Nations Unies au Congo et la MONUSCO, la mission de maintien de la paix des Nations Unies dans le pays.

BENI, Congo – Tirant, poignardant, violant et enlevant arbitrairement des personnes, les rebelles de l’est du Congo ont tué au moins 131 personnes et infligé une “violence indescriptible” contre des civils, selon un nouveau rapport de l’ONU.

L’enquête, basée sur des entretiens avec 52 victimes et témoins, détaille une campagne brutale de meurtres, de viols, d’enlèvements et de pillages dans les villages de Kishishe et Bambo, entre le 29 et le 30 novembre par les rebelles. Au moins 60 personnes ont été enlevées, 22 femmes et filles violées, des biens pillés et des maisons incendiées, indique le rapport.