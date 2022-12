131 civils tués par les rebelles du M23 dans l’est du Congo, selon l’ONU

BENI, Congo (AP) – Tirant, poignardant, violant et enlevant arbitrairement des personnes, les rebelles de l’est du Congo ont tué au moins 131 personnes et infligé une “violence indescriptible” contre des civils, selon un nouveau rapport de l’ONU.

Le groupe rebelle M23 a tué des hommes, des femmes et des enfants dans deux villages du territoire congolais de Rutshuru, dans la province du Nord-Kivu, le mois dernier, selon une enquête préliminaire menée par le Bureau conjoint des droits de l’homme des Nations Unies au Congo et la MONUSCO, la mission de maintien de la paix des Nations Unies dans le pays.

L’enquête, basée sur des entretiens avec 52 victimes et témoins, détaille une campagne brutale de meurtres, de viols, d’enlèvements et de pillages dans les villages de Kishishe et Bambo, entre le 29 et le 30 novembre par les rebelles. Au moins 60 personnes ont été enlevées, 22 femmes et filles violées, des biens pillés et des maisons incendiées, indique le rapport.

Ces meurtres font partie des derniers affrontements entre les rebelles et une coalition de milices armées de protection civile, qui se combattent dans l’est du Congo depuis plus d’un an, depuis que les rebelles du M23 ont refait surface après avoir été inactifs pendant près d’une décennie.

Le M23 a pris de l’importance il y a 10 ans lorsque ses combattants se sont emparés de Goma, la plus grande ville de l’est du Congo, située le long de la frontière avec le Rwanda. Le groupe tire son nom d’un accord de paix du 23 mars 2009, qu’il accuse le gouvernement de ne pas mettre en œuvre.

Après les attaques, les rebelles ont empêché les survivants de quitter les villages saccagés et auraient enterré les corps des victimes dans ce qui aurait pu être une tentative de destruction de preuves, selon le rapport de l’ONU. En raison de contraintes de sécurité, les enquêteurs n’ont pas pu accéder aux villages et ont plutôt parlé aux survivants et aux témoins dans une base de maintien de la paix de l’ONU dans une ville voisine où les gens avaient cherché refuge.

Le rapport vient au milieu d’une série d’accusations de tit-for-tat par les deux groupes accusant l’autre d’atrocités. Alors qu’un cessez-le-feu a été convenu le mois dernier, les analystes estiment que les nouvelles attaques pourraient conduire à de nouvelles violences.

« Malgré les récentes déclarations du M23 exprimant sa volonté de se retirer, les attaques du groupe contre des civils pourraient potentiellement indiquer une escalade du conflit et sont susceptibles de conduire à de nouvelles violences entre le M23 et d’autres groupes armés, dont certains ont également commis des violations. Les civils, comme toujours, en paieront le prix », a déclaré Daniel Levine-Spound, chercheur spécialisé sur le Congo au Centre pour les civils en conflit.

Le M23 n’a pas immédiatement répondu aux conclusions de l’enquête de l’ONU mais a précédemment rejeté des accusations similaires comme étant de la propagande. Il a déclaré qu’il s’engageait à respecter le cessez-le-feu convenu en Angola en novembre. S’adressant à l’Associated Press par téléphone, Lawrence Kanyuka, le porte-parole politique du groupe rebelle a affirmé que le M23 a le droit de se défendre s’il est attaqué.

Cependant, le groupe a gagné du terrain ces dernières semaines, se rapprochant de Goma et s’étendant dans le Masisi, des augmentations de leur territoire qui font qu’il est difficile de croire que les rebelles n’agissent qu’en état de légitime défense.

“Quand vous regardez le terrain qu’ils ont gagné depuis octobre, il est difficile de croire qu’ils ne font que se défendre”, a déclaré Eliora Henzler, coordinatrice du Kivu Security Tracker. « Le problème est que nous ne savons toujours pas ce qu’ils veulent. C’est difficile de comprendre ce qu’ils voient comme une fin de partie.

Afin d’aider le gouvernement congolais à stabiliser le pays, le Conseil de l’Union européenne a ajouté jeudi huit noms à une liste de personnes faisant l’objet de mesures restrictives, dont un membre du M23 ainsi que quatre autres groupes armés au Congo, a déclaré un déclaration du conseil. Les mesures comprennent une interdiction d’entrer dans l’UE et un gel des avoirs. La plupart des personnes figurant sur la liste seraient responsables de graves violations des droits de l’homme ainsi que de l’entretien du conflit au Congo, a déclaré l’UE.

La violence exacerbe une grave crise humanitaire dans l’est du Congo. Des centaines de milliers de personnes ont été déplacées, vivant dans des conditions sordides dans des écoles, des églises et des stades humides. Les habitants veulent que le gouvernement congolais fasse plus pour endiguer la violence, mais disent qu’ils ne soutiendront pas les négociations avec un groupe aussi brutal que le M23.

“Je voudrais que notre gouvernement commence à se battre et en finisse avec les rebelles du M23 et refuse toute négociation avec ces terroristes”, a déclaré Stéphanie Mbafumoja, une habitante de la ville voisine de Beni. « Pourquoi négocier avec eux ? Il suffit de les anéantir pour que la paix revienne au Congo.

Mednick a rapporté de Dakar, Sénégal

Al-hadji Kudra Maliro et Sam Mednick, Associated Press