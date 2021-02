L’Équipe spéciale de l’Uttar Pradesh a saisi 1 300 tortues indiennes à carapace à volets dans un camion à Kanpur alors qu’elles étaient prétendument emmenées au Bengale occidental pour y être passées en contrebande. Le haut responsable de la police TB Singh a déclaré que le chauffeur de camion Rambrash Yadav et son assistant Vinod Kumar Savira ont été arrêtés pour leur implication présumée dans le racket de contrebande.

Les tortues, passées en contrebande à Bangaon au Bengale occidental, ont été retrouvées empaillées dans des sacs dimanche et certaines gisaient même éparpillées sur le plancher du camion.

« Nous enquêtons plus avant et examinons l’implication possible d’un plus grand nombre de personnes dans le racket de la contrebande », a déclaré le responsable de la police.

Au cours de l’interrogatoire, les hommes arrêtés ont avoué aux responsables de la STF qu’un certain nombre de braconniers étaient impliqués dans la capture de tortues d’Etah, Etawah et Farrukhabad dans l’Uttar Pradesh et de les fournir à des passeurs organisés pour les transporter à Kolkata.

Du Bengale occidental, les tortues sont ensuite sorties clandestinement du pays vers la Chine, la Thaïlande, Hong Kong et d’autres pays d’Asie du Sud-Est via le Bangladesh et le Myanmar, a déclaré le responsable du STF.