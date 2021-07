130 pays soutiennent la proposition américaine

« L’accord d’aujourd’hui de 130 pays représentant plus de 90 % du PIB mondial est un signe clair : la course vers le bas est un pas de plus vers sa fin », a déclaré Yellen.

« Pendant des décennies, les États-Unis ont participé à une concurrence fiscale internationale autodestructrice, abaissant nos taux d’imposition des sociétés uniquement pour voir d’autres pays baisser les leurs en réponse. Le résultat a été une course mondiale vers le bas : qui pourrait abaisser davantage leur taux d’imposition des sociétés et plus vite ? Aucune nation n’a gagné cette course », a déclaré Yellen dans un communiqué sur l’accord.

S’il était largement adopté, le GMT mettrait effectivement fin à la pratique des entreprises mondiales qui recherchent des juridictions à faible taux d’imposition comme l’Irlande et les îles Vierges britanniques pour y déplacer leur siège social, même si leurs clients, leurs opérations et leurs dirigeants sont situés ailleurs.

Une grande partie du travail préparatoire pour l’adoption d’un GMT a déjà été posée par l’Organisation de coopération et de développement économiques, qui a publié un plan à l’automne dernier décrivant une approche à deux piliers de la fiscalité internationale.

le Cadre inclusif de l’OCDE sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices, connu sous le nom de BEPS, est le produit de négociations avec 137 pays et juridictions membres.

L’annonce de Yellen n’incluait pas le taux réel auquel l’heure GMT serait fixée, mais l’administration Biden a fait pression pour au moins 15%.

Les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales du G-20 doivent se réunir à Venise, en Italie, plus tard ce mois-ci, et le plan fiscal international devrait figurer en bonne place à l’ordre du jour.

L’accord GMT représente un élément clé de ce que le président Joe Biden a appelé « une politique étrangère pour la classe moyenne ».

La stratégie, conçue en partie par le conseiller à la sécurité nationale de Biden, Jake Sullivan, souligne comment la politique étrangère et la politique intérieure peuvent être intégrées dans un nouveau terrain d’entente entre les approches conservatrices et libérales traditionnelles des affaires mondiales.

« La politique étrangère pour la classe moyenne » vise à garantir que la mondialisation, le commerce, les droits de l’homme et la puissance militaire soient tous exploités au profit des travailleurs américains, non seulement pour les milliardaires et les sociétés multinationales, mais pas non plus pour des raisons idéologiques abstraites.