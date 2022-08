’13: The Musical’ Review: Légères angoisses en Amérique centrale

“13: The Musical”, un courageux plaisir pour la foule sur la pression de mettre une bar mitzvah explosive, s’ouvre avec le jeune Manhattanite Evan Goldman (Eli Golden) qui fait rage à la faute ultime de ses parents. Ils ont divorcé, forçant le garçon et sa mère (Debra Messing) à déménager leur vie – et sa fête imminente – au domicile de sa grand-mère (Rhea Perlman) à Walkerton, Ind., une ville si petite que leur arrivée triple son population juive. Néanmoins, l’élève de huitième ascension sociale est déterminé à emballer sa piste de danse, même si cela signifie se mêler en tant que conseiller amoureux des enfants les plus populaires de l’école (JD McCrary et Lindsey Blackwell) et s’éloigner de ses premiers amis (Gabriella Uhl et Jonathan Lengel) lorsqu’il découvre que ce sont des abrutis.

En bref, Evan craint que sa religion ne fasse de lui un étranger, d’autant plus qu’un camarade de classe, un snit peu profond terriblement drôle joué par Frankie McNellis, avertit les autres étudiants que les bar mitzvah sont “où ils vous font parler à l’envers et tout le monde est circoncis.” Mais une fois que le film a coché les reproches attendus de la ville contre la campagne à propos des bagels (aucun), des vaches (trop) et du silence rural énervant (« Comment peut-on dormir avec tout ce calme ! »), la réalisatrice Tamra Davis vise à vendre le jeune public du film sur une vision inclusive de l’Amérique qui apaise rapidement les appréhensions d’antisémitisme, ainsi que la plupart des autres angoisses de l’adolescence. Le scénariste Robert Horn non seulement améliore les sous-intrigues d’intimidation du livre de sa comédie musicale de Broadway de 2008 (qu’il a co-écrite avec Dan Elish) jusqu’à ce qu’Evan n’ait plus à frapper un footballeur dans le nez – il a rendu les tensions si souterraines que certains les points dramatiques de l’intrigue ont à peine un sens.