13 surprises hors du commun – Shaw Local

Pour les acteurs, le typage peut être un obstacle à surmonter. Certains s’y résignent et font carrière dans ce créneau étroit. Robert Knepper, Mark Pellegrino et Giancarlo Esposito ont des carrières télévisuelles florissantes en tant que méchants que tout le monde aime détester grâce à des talents naturels pour la menace, tandis que Julia Roberts, avec son sourire à pleines dents, détient le titre d’America’s Sweetheart depuis des décennies littérales.

D’autres deviennent frustrés lorsqu’ils sont réduits à un seul type de personnage et passent des années à se battre pour prouver qu’ils sont capables de plus d’une note. Le Superman original, George Reeves, est devenu si synonyme du Kryptonien qu’il a été contraint de faire des apparitions publicitaires et des expositions de lutte en costume afin de payer les factures. Et nous savons tous jusqu’où certaines anciennes stars de Disney iront pour secouer leurs images impeccables et jouer des rôles plus adultes.

Quelques aimer it: Michelle Rodriguez a souvent dit qu’elle était incroyablement heureuse de toujours se voir offrir les rôles de « badass gal », et Karl Urban est un tel nerd de science-fiction / fantastique qu’il cherche des rôles dans des films d’aventure avec des fans geek.

Et puis il y a ces rares occasions où un acteur rompt avec son moule typique et surprend tout le monde avec une performance inattendue. Après avoir interrogé plusieurs amis cinéphiles, j’ai rassemblé une poignée des meilleurs exemples de cela, à commencer par :

1. Vincent Price dans « Laura »

Price sera à jamais connu comme l’un des rois de l’horreur par excellence. Mais l’une de ses meilleures performances est antérieure à son travail de Hammer and Poe et est l’antithèse absolue de ces rôles sinistres.

Shelby Carpenter est un playboy sudiste à la voix douce qui a la colonne vertébrale d’une méduse; un homme entretenu à la faible volonté qui est plus qu’heureux de proposer à Laura pendant qu’il encaisse les chèques de sa tante et qu’il dîne à côté d’un mannequin plus jeune. Voir Price jouer un joli garçon, Lothario, a été une sacrée secousse, mais l’homme l’a emporté avec panache.

2. George C. Scott dans « Le Changeling »

Mieux connu comme un général explosif (voir: « Patton » et « Dr. Strangelove »), Scott m’a impressionné dans cette petite histoire de fantôme effrayante (à ne pas confondre avec l’autre « Changeling », avec Angelina Jolie).

Le compositeur John Russell vient de perdre sa femme et sa jeune fille dans un tragique accident. Accablé de chagrin, il s’installe dans une belle maison ancienne qui, malheureusement, est tout aussi hantée que lui. Scott peut encore crier quelques fois, mais pour la plupart, il s’agit d’une performance plus nuancée et poignante pour le vieux soldat.

3. Louise Fletcher dans « Big Eden »

Fletcher a remporté un Oscar pour son interprétation de l’infirmière Ratched au cœur froid dans « Vol au-dessus d’un nid de coucou », et a ensuite consolidé sa position d’antagoniste que tout le monde aime détester lorsqu’elle a joué le chef religieux manipulateur Kai Winn (ou la papesse Karen, comme j’aime penser à elle) dans « Star Trek : Deep Space Nine ».

Donc, la voir comme l’enseignante aimante (et alliée de toujours de l’artiste gay fermé Henry) Grace Cornwell dans « Big Eden » est un peu un choc. Elle aide à cuisiner pour Thanksgiving ! Elle chante magnifiquement dans la chorale de l’église ! C’est merveilleux de voir Fletcher être si grand-mère.

4. Vinnie Jones dans « Galavant »

Autrefois footballeur professionnel agressif au Royaume-Uni, Jones a capitalisé sur son image de dur à cuire pour faire la transition vers le théâtre, où il est généralement un assassin (« Elementary »), un chasseur de primes (« Snatch ») ou le muscle d’un gang criminel (« Gone in 60 Seconds »).

Et bien qu’il soit toujours un homme de main dans la série musicale comique fantastique « Galavant » – Gareth est le bras droit, le garde du corps et le tortionnaire du méchant roi Richard – le rôle a donné à Jones la chance de montrer à quel point il est incroyablement doué pour la comédie, y compris la comédie construite autour de numéros de chansons et de danses. Incroyable.

5. James Stewart dans « Vertige »

Qui n’aime pas Jimmy Stewart ? Pendant la première moitié de sa carrière, il était un Everyman timide, un outsider à encourager et un chéri balbutiant que vous vouliez juste serrer dans vos bras.

Mais dans la seconde moitié de sa carrière, Stewart a fait un effort concentré pour ternir son image impeccable et « Vertigo » y est définitivement parvenu. Dans le classique d’Hitchcock, Stewart incarne Scottie, un ancien détective souffrant d’acrophobie et de vertiges, qui devient obsédé par une femme qu’il est payé pour enquêter. Voir Stewart comme un obsessionnel contrôlant et autoritaire a rendu ce thriller psychologique encore plus dérangeant.

6. Tom Cruise dans « Tropic Thunder »

La star la plus grande et la plus bancable de l’action, le gars qui a joué des héros décousus pendant 30 ans, a enfilé une combinaison prothétique complète et a déclenché une volée de blasphèmes grossiers dans une apparition mineure (mais mémorable) en tant que directeur de studio grossier Les Grossman. Parlez de contrecarrer les attentes.

7. Charlize Theron dans « Monstre »

Theron a construit une solide carrière en tant que star d’action grâce à des films comme « Mad Max: Fury Road », « Atomic Blonde » et « The Old Guard ». La beauté sud-africaine est sans aucun doute talentueuse, mais il a fallu jouer le tueur en série réel Aileen Wuornos pour convaincre l’Académie et lui décrocher l’Oscar de la meilleure actrice – selon le critique légendaire Roger Ebert, son tour granuleux en tant que Wuornos est « l’une des plus grandes performances de l’histoire du cinéma ». Je suis d’accord avec lui.

8. Ralph Fiennes dans « Le Grand Hôtel de Budapest »

Il a joué certains des méchants les plus intimidants du cinéma : le nazi Amon Göth dans « La Liste de Schindler », Voldemort dans la série « Harry Potter », Francis Dolarhyde dans « Red Dragon ».

Le voir comme le loufoque Monsieur Gustave, concierge du célèbre Grand Budapest Hotel, qui courtise les clients âgés et est accusé du meurtre de la propriétaire douairière de l’hôtel ? Une huée absolue. Qui aurait pu deviner qu’un Britannique aussi digne pouvait s’agiter de manière aussi hystérique ?

9. Robin Williams dans « Une heure de photo »

Revers de la médaille : voir un comédien bien-aimé dans un rôle sérieux – et sérieusement dérangeant – peut aussi être un changement de paradigme. Williams restera à jamais l’un des comiques les plus aimés de l’histoire. Mais dans « One Hour Photo », il joue le solitaire Sy, un technicien photo qui a passé des années obsédé par la famille Yorkin « image parfaite ».

Les obsessions ne finissent jamais bien pour quiconque est impliqué, et Sy va trop loin comme on pouvait s’y attendre lorsque son fantasme autour des Yorkins est fracturé par le monde réel. C’est une performance profondément, profondément bouleversante mais superbe de Williams (*fait un bisou aux stars*).

10. Melissa McCarthy dans « Pouvez-vous jamais me pardonner? »

Voici un autre homme drôle qui fait une impression dans un rôle sérieux : McCarthy, typiquement exubérant, le tire avec cette performance sobre en tant qu’écrivain de la vie réelle Lee Israel, qui s’est tourné vers la contrefaçon de lettres d’acteurs et d’auteurs décédés afin de payer les factures. C’est honnêtement une histoire un peu tragique et la performance de McCarthy est émouvante.

11. Will Ferrell dans « Plus étrange que la fiction »

Je ne supporte pas 85% des films de Ferrell. Sa marque de comédie « enfant mâle envahi par la végétation » ne m’attire tout simplement pas. Cela surprend donc certaines personnes lorsque je mentionne que « Stranger Than Fiction » est l’un de mes films préférés de tous les temps.

Une grande raison à cela est que Ferrell est en fait sympathique quand il joue le straightman réagissant de manière réaliste aux événements bizarres. Son Harold Crick est un petit gars un peu triste que vous voulez voir heureux, et j’adore sa dynamique avec la boulangère impétueuse de Maggie Gyllenhaal, Ana Pascal.

12. Chris Evans dans « Knives Out »

Il est grand et large et beau, avec un sourire creusé de fossettes. Il a cette qualité « d’idéal hollywoodien du garçon d’à côté ». C’est Captain America, pour avoir pleuré à haute voix.

Ce qui le rend terriblement choquant lorsque vous rencontrez Ransom Drysdale, un imbécile total et impénitent, le sociopathe proverbial riche et autorisé qui est prêt à tout pour assurer sa fortune. Même ces fantastiques pulls en maille torsadée ne peuvent pas cacher à quel point il est méchant sous la jolie surface. (Et comme l’a dit le réalisateur Rian Johnson, regarder Ransom détester les chiens est la preuve du talent d’Evans, puisque Chris Evans – bien sûr – adore les cabots.)

13. John Turturro dans « The Batman »

Mieux connu pour jouer des cinglés décalés (« O Brother, Where Art Thou? » et « The Big Lebowski », pour n’en nommer que deux), vous ne vous attendriez jamais à ce que Turturro soit un dur à cuire convaincant. Mais son patron de la mafia Carmine Falcone est, honnêtement, assez intimidant. Je l’achète comme le genre de gangster qui maintient une mainmise (parfois littérale) sur son empire criminel.

Juste une preuve supplémentaire que vous ne pouvez jamais compter les cinglés et les gens avec un vrai talent – ​​un très bon acteur peut jouer presque n’importe quel rôle.

ANGIE BARRY est un chroniqueur collaborateur pour Shaw Media. Pour suggérer de futurs sujets pour The B-List, qui couvre des sujets de culture pop, d’histoire et de littérature, contactez-la à [email protected].