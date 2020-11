13 soldats australiens reçoivent des avis de libération après que l’enquête a trouvé des preuves de crimes de guerre en Afghanistan

L’armée australienne a déclaré que 13 militaires risquent d’être renvoyés et pourraient être renvoyés au bureau du procureur spécial mis en place pour étudier les allégations dans un rapport concernant des commandos exécutant des prisonniers et des civils en Afghanistan.

“À l’heure actuelle, 13 personnes ont reçu des avis de mesures administratives en rapport avec l’enquête sur l’Afghanistan”, Le chef de l’armée, le lieutenant-général Rick Burr, a annoncé. Il a expliqué que les militaires en question ont au moins deux semaines pour répondre à l’avis, qui comprend une proposition de les renvoyer.

Burr a déclaré que l’armée étudierait ensuite les réponses écrites des militaires et examinerait “circonstance individuelle” au cas par cas. Il a ajouté que les soldats pourraient être renvoyés plus tard au bureau du procureur spécial, qui a été créé pour examiner l’éventuelle poursuite des soldats pour leur conduite en Afghanistan.

L’armée n’a pas divulgué les noms des soldats. Selon les médias australiens, les militaires appartiennent au 2e escadron du Special Air Service Regiment, qui a été dissous peu de temps après la publication de la version expurgée du rapport sur l’Afghanistan ce mois-ci, et du 3e escadron de l’unité.

Une enquête officielle de quatre ans a trouvé des preuves que les troupes d’élite australiennes ont tué illégalement 39 prisonniers et civils pendant leur service en Afghanistan. Les détails choquants ont incité le gouvernement australien et l’armée à présenter des excuses à Kaboul et au peuple afghan.

En 2001, les troupes australiennes ont rejoint la force de l’OTAN dirigée par les États-Unis pour combattre Al-Qaïda et les militants talibans en Afghanistan à la suite des attentats terroristes du 11 septembre aux États-Unis.

