13 slogans que les Canucks pourraient utiliser à la place de « Embrace the hard »

Alors que les Canucks de Vancouver se dirigent vers la saison 2024-25, l’entraîneur-chef Rick Tocchet veut qu’ils ne se contentent pas de se préparer à la douleur, mais qu’ils l’acceptent.

Ou, comme il le dit, « acceptez la difficulté ».

C’est le slogan que Tocchet envisage pour les Canucks cette saison, une suite de son refrain constant, « Répondre à la pression par la pression » de la saison dernière. « Embrasser la force » était un message central du sommet des entraîneurs des Canucks pendant l’été et il a expliqué le raisonnement qui se cache derrière cela à Iain MacIntyre de Sportsnet.

« Acceptez la difficulté », a dit Tocchet, avant de proposer quelques variations sur le thème. « Acceptez la difficulté, je ne sais pas. La difficulté est bonne ?

« Quoi qu’il en soit… je ne crois pas au fait de dire : « Hé, tu travailles dur aujourd’hui, ce sera plus facile demain ». Ce sera toujours difficile. C’est comme ça, alors pourquoi ne pas conditionner ton esprit ? J’ai parlé aux joueurs après un match des séries éliminatoires. Vous savez, vous boitez, vous avez un sac de glace [after winning] »C’est la meilleure sensation au monde. Mais ça ne va pas devenir plus facile demain. Ce sera encore plus dur. C’est comme ça que je vois cette saison. »

En d’autres termes, les moments difficiles et les difficultés sont inévitables, la meilleure chose à faire est donc de considérer l’adversité comme un ami plutôt qu’un ennemi. Les moments difficiles ne sont pas quelque chose à surmonter, mais quelque chose à accepter comme faisant partie du processus pour devenir un champion.

La signification de cette devise est logique, en particulier pour une équipe qui a connu beaucoup de succès la saison dernière en route vers une place en séries éliminatoires. Le fait que tant de choses se passent à nouveau bien n’est pas une garantie, il est donc important de redéfinir les attentes. De cette façon, lorsque les temps difficiles arriveront, l’équipe sera théoriquement prête à les affronter.

Mais, même si la signification est logique, les fans des Canucks sur les réseaux sociaux n’ont pas pu s’empêcher de remarquer que « Embrace the hard » ressemble également à une insinuation à peine euphémique.

Peut-être que « Embrasser la difficulté » n’est pas vraiment le slogan qui convient à ceux qui ont l’esprit peureux, c’est-à-dire la plupart d’entre nous. Peut-être qu’il y a un autre slogan qu’ils pourraient utiliser et qui transmettrait le même message ou un message similaire sans paraître aussi lascif.

Examinons quelques idées :

Accepter la succion

La devise de Tocchet « Embrace the hard » pourrait être inspirée par la devise militaire très similaire, utilisée par tout le monde, des Marines aux Navy Seals en passant par l’armée américaine : « Embrace the suck ». C’est le même concept, signification « accepter ou apprécier consciemment quelque chose qui est extrêmement désagréable mais inévitable. »

En d’autres termes, les choses vont être nulles et elles ne cesseront pas d’être nulles, il vaut donc mieux non seulement s’y habituer mais aussi apprendre à en profiter.

Mais, euh, je ne pense pas que nous ayons atteint notre objectif de sonner moins comme une insinuation ici. Je pense que nous devrons essayer autre chose.

Suce le dur

Attends, non. J’ai définitivement pris le mauvais chemin.

Réorganisez vos entrailles

Il faut avoir du cran pour jouer au hockey, au sens propre comme au sens figuré. Il faut du courage pour se jeter devant une rondelle et aller dans le coin avec un joueur plus grand que lui pour gagner une bataille de rondelles.

Mais peut-être que ce courage n’est pas toujours de mise tout au long d’une saison longue et difficile. Il y a des moments où vous n’avez tout simplement pas le courage de faire les choses difficiles sur la glace. Peut-être que vous êtes dans une période de creux et que vous n’obtenez pas les résultats escomptés dans l’exécution des détails difficiles, alors la motivation n’est pas là. Peut-être que vous soignez une blessure et que vous hésitez à bloquer un tir ou à vous frayer un chemin dans le trafic devant le filet.

C’est dans ces moments-là qu’il faut se remettre en ordre. Si Tocchet demande aux joueurs de se remettre en ordre, c’est le signe qu’ils doivent se montrer plus courageux.

Attendez, on me dit que « réorganiser ses entrailles » est aussi un euphémisme. Oh-oh.

Faire le méchant

Il y a toutes sortes de tâches difficiles sur la glace : des tâches sales et crasseuses. Les entraîneurs veulent que leurs joueurs se frottent le long des bandes, se rendent dans les zones sales et prennent des rebonds dans le pli. Cela signifie qu’il faut être méchant sur la glace : il faut faire les méchants.

Attends, attends, celui-là certainement un euphémisme. Et peut-être une danse ?

Un peu du bon vieux in-out, in-out

Allez, tu essaies vraiment ? Qu’est-ce que ça a à voir avec le hockey ?

Essayons une approche différente.

Donnez-lui, donnez-lui, fleuve Fraser

C’est local, ça a un côté rah-rah, mais ça ne reflète peut-être pas la « dureté » de ce que Tocchet recherche.

Allez, on y va

C’est tout simplement fade et sans intérêt.

Pardon, c’est quoi ça ? C’était celui des Canucks slogan marketing actuel au début de la saison dernière ? Oh non.

Ne fais pas ce que Donny Don’t fait

Ce slogan nécessiterait une livre illustré pour l’accompagner et cela serait toujours extrêmement déroutant, donc peut-être pas.

Passe-le à Hughes

En termes de stratégie, c’est une bonne idée, mais elle risque de ne pas réussir à inspirer les membres des Canucks qui ne sont pas Quinn Hughes. Et même dans ce cas, que doit faire Quinn Hughes avec ce slogan ? Se le passer à lui-même ?

Cela ne fonctionne pas. Et si nous prenions simplement « Embrace the hard » et sortions notre thésaurus pratique pour voir si nous pouvons trouver une variante qui ne fera pas crier les joueurs « That’s what she said » en anglais leurs meilleures imitations de Steve Carell.

Câlinez le douloureux

Cela ressemble simplement à un slogan pour les gens qui possèdent des hérissons comme animaux de compagnie.

Câlinez la lutte

Bon, on y arrive, mais c’est un peu trop mignon. Et les joueurs de hockey, dans leur ensemble, ne sont pas mignons.

L’ours étreint l’herculéen

Je ne le déteste pas, mais cela ressemble à quelque chose que Zeus ordonnerait à l’un de ses serviteurs de faire pour capturer son fils demi-dieu.

Soyez propriétaire de ce qui est onéreux

Je ne vais pas mentir, j’aime bien l’allitération de « Own the onerous ».

Est-ce que c’est quelque chose que Rick Tocchet dirait réellement et qui pourrait toucher les joueurs des Canucks ? Probablement pas.

Accepter la difficulté

Alors, après avoir entrepris ce voyage, peut-être que « accepter la difficulté » n’est pas si mal.

Honnêtement, « Embrasser le dur », aussi ridicule que cela puisse paraître, transmet le sens que Tocchet souhaite lui donner, même s’il renferme également quelques autres significations en cours de route.

Alors, allons-y. Acceptons les difficultés de cette saison, quelle que soit leur signification pour vous.