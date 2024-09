13 sérums anti-âge que les dermatologues et les examinateurs ne jurent que par

L’acide mandélique est un produit révolutionnaire pour les peaux à tendance acnéique comme la mienne, et The Ordinary permet de se procurer facilement une concentration élevée de cet exfoliant AHA antibactérien sans se ruiner. Il est recommandé pour les peaux sensibles par deux dermatologues certifiés, Dr. Purvisha Patel à Memphis, Tennessee, et Dre Jennifer MacGregor de UnionDerm à New York. L’ajout d’acide hyaluronique apporte à la peau une hydratation supplémentaire, ce qui en fait une excellente formule pour initier votre peau à l’acide mandélique. Il est idéal pour les peaux à tendance acnéique, réduisant l’apparence des ridules et l’exfoliation chimique.

Une revue prometteuse: « Type de peau : 30 ans, tendance acné kystique, hyperpigmentation, rougeurs, peau mixte, NE PEUT PAS utiliser d’acide salicylique, glycolique ou lactique. Je n’ai jamais pensé que j’avais la peau sensible jusqu’à ce qu’un produit à base d’acide salicylique me fasse vraiment mal un mois avant mon mariage. Maudit sois-tu, acide salicylique, tu n’es pas pour moi. Mais ce produit l’est – l’acide mandélique. Je ne me souviens pas comment j’en ai entendu parler, mais ce qui m’a vraiment intéressée, c’est le fait qu’il soit recommandé pour les peaux de couleur, comme la mienne 😀 PREMIÈRE UTILISATION : J’ai appliqué quatre gouttes sur mon visage (front, joues, nez/menton) après le nettoyage (huile et mousse), puis je l’ai laissé pénétrer avant de continuer le reste de ma routine (tonique, sérum, hydratant). Honnêtement, il faut un peu de temps pour qu’il pénètre dans la peau, n’en utilisez pas trop, vous allez attendre LONGTEMPS. Le lendemain matin, je me lavais le visage et je me suis dit : mes joues sont douces comme celles d’un bébé. « Si doux, ma peau était vraiment renouvelée, j’avais l’impression qu’un miracle se produisait. En gros, toute sorte de décongestion a été dissoute et je me suis retrouvée avec une peau lisse. Oui, ça marche, si vous avez besoin d’un acide qui n’irrite pas votre peau, c’est peut-être celui qu’il vous faut. » — PS