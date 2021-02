13 secrets que vous ne savez peut-être pas sur le diable porte Prada

11. Clint Eastwood a contribué à façonner le personnage de Miranda Priesly

« La voix que j’ai eue de Clint Eastwood, » Meryl Streep Raconté Variété. « Il n’élève jamais, jamais, jamais la voix et tout le monde doit se pencher pour écouter, et il est automatiquement la personne la plus puissante de la pièce. »

Meryl a poursuivi: « Mais il n’est pas drôle. Ce que j’ai volé [director] Mike Nichols. La façon dont la remarque tranchante la plus cruelle, si elle est livrée avec une petite boucle d’ironie amusée, est l’instruction la plus efficace, la correction la plus mémorable, parce que tout le monde rit, même la cible. «

Nichols a dirigé l’actrice dans des films tels que Silkwood, Cartes postales du bord et Brûlures d’estomac dans les années 80 et 90.

Quant à la jambe de force confiante de Miranda Le diable s’habille en Prada, A dit Meryl Variété, « La promenade, j’en ai peur, est à moi. »