13 raisons pour lesquelles la star Tommy Dorfman partage une vidéo des coulisses d’une séance photo sexy après avoir fait son coming out en tant que femme trans

TOMMY Dorfman a donné un aperçu de sa magnifique séance photo dans le Time Magazine après avoir fait son coming out en tant que femme trans.

Le 13 raisons pour lesquelles la star s’est « réintroduite » cette semaine après une « transition médicale ».

5 13 raisons pour lesquelles la star Tommy Dorfman a partagé des clips vidéo de son tournage dans le Time Magazine

5 Elle était magnifique dans la compilation des coulisses

Tommy, 29 ans, a pris à Instagram vendredi pour partager une superbe vidéo dans les coulisses de sa séance photo dans le Time Magazine.

L’actrice a dansé et posé dans trois looks magnifiques alors que les éoliennes soufflaient et que les caméras flashaient.

La native d’Atlanta a donné son meilleur podium sur le plateau et s’est pavanée alors qu’elle célébrait la fin de sa transition.

Tommy a sous-titré son message: « Certains @time bts – sans voix devant l’immense quantité d’amour et de soutien. Je pleure toujours. »

FOURNIR UNE « CLARTÉ »

Plus tôt cette semaine, le Netflix star s’est ouverte sur « s’identifier et vivre en tant que femme ».

La star d’Insatiable a raconté Temps: « Depuis un an maintenant, je m’identifie et je vis en privé comme une femme, une femme trans. »

Lorsqu’on lui a demandé si l’interview était son mode de coming-out, elle a répondu : « C’est drôle de penser au coming-out parce que je ne suis allée nulle part. Je considère aujourd’hui comme une réintroduction à moi en tant que femme, ayant fait une transition médicalement.

« Le coming out est toujours considéré comme une grande révélation, mais je n’ai jamais été absent. Aujourd’hui, c’est une question de clarté : je suis une femme trans. Mes pronoms sont elle/elle. Je m’appelle Tommy. »

« LA TRANSITION EST BELLE »

Tommy a continué, alors qu’elle expliquait comment elle ne se sentait pas au départ « en sécurité » en annonçant sa vérité, mais s’est plus tard rendu compte que sortir lui donnerait la « liberté » de vivre sa « vérité ».

Elle a expliqué: « Je vis dans cette autre version du coming out où je ne me sens pas assez en sécurité pour en parler, alors je le fais.

« Mais je reconnais que la transition est belle. Pourquoi ne pas laisser le monde voir à quoi cela ressemble ?

« J’ai donc conservé, sur Instagram, une capsule temporelle à la place – une qui montre un corps vivant dans un espace plus fluide. Cependant, j’ai appris en tant que personne tournée vers le public que mon refus de clarifier peut me priver de la liberté de contrôler mon propre récit. »

« Avec cette transition médicale, il y a eu un discours sur mon corps, et cela a commencé à me sembler accablant. »

Tommy a ajouté: « Alors, récemment, j’ai regardé des exemples d’autres personnes qui sont devenues trans. Il y a la version que je ne pouvais pas vraiment me permettre de faire, qui est de disparaître pendant deux ans et de revenir avec un nouveau nom, un nouveau visage, et un nouveau corps. Mais ce n’est pas ce que je voulais. »

‘PLUS DE TOMMY’

L’actrice a ensuite expliqué pourquoi elle n’avait aucune envie de changer de nom, en déclarant : « Je porte le nom du frère de ma mère qui est décédé un mois après ma naissance, et je me sens très liée à ce nom, à un oncle qui m’a tenu comme il était en train de mourir.

« C’est une évolution de Tommy. Je deviens plus Tommy. »

Tommy a noté comment la transition pourrait affecter sa carrière professionnelle, car elle l’a référencée rôle d’évasion en tant que « poète gay garce » sur 13 Reasons Why.

Elle a déclaré: « Il m’est impossible de séparer ma transition personnelle et professionnelle car mon corps et mon visage sont liés à ma carrière.

« Je suis surtout connu pour avoir joué un poète gay garce dans un feuilleton, et je craignais qu’en faisant une transition active dans ma vie personnelle, je perde la carrière qu’on m’a dit que je suis censé avoir.

« Mais je ne suis plus intéressé à jouer des personnages » masculins « -sauf peut-être à la manière de » Cate Blanchett jouant Bob Dylan « . Parfois, vous devez simplement dire: » Non, c’est juste qui je suis. «

5 Tommy s’est « réintroduite » en tant que femme trans Crédit : Gizelle Hernandez pour TIME

5 Elle a parlé à Time de «s’identifier et de vivre en tant que femme» Crédit : Gizelle Hernandez pour TIME