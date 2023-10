23 h 03 HE, le 13 octobre 2023

Le Département d’État dit à certains Palestiniens-Américains que le passage de Rafah “pourrait être ouvert” samedi après-midi



De Yahya Abou-Ghazala de CNN



Les portes fermées du point de passage de Rafah, la frontière entre Gaza et l’Égypte, le 10 octobre 2023. Saïd Khatib/AFP/Getty Images

Un porte-parole du Département d’État a déclaré à CNN qu’ils « discutaient activement de ce sujet avec nos homologues israéliens et égyptiens ».

« Nous soutenons le passage sûr des civils », ont-ils déclaré. « Nous travaillons avec nos partenaires israéliens et égyptiens pour établir un couloir humanitaire sûr à la fois pour les Gazaouis qui tentent de fuir cette guerre et pour garantir que l’aide humanitaire parvienne à ceux qui en ont besoin sur le territoire. »

Anas Alfara, un résident permanent légal des États-Unis vivant dans la région de San Francisco et qui tente de faire sortir les membres de sa famille de Gaza, affirme que l’e-mail n’est pas à la hauteur de ce que l’ambassade américaine doit faire.

“Deux ‘peut’ et un ‘souhait’ dans une situation qui mérite bien plus”, a déclaré Alfarra à CNN.

Mai Abushaaban, une jeune femme de 22 ans de Houston qui a également reçu le courrier électronique, tente désespérément d’évacuer sa mère et sa sœur de Gaza cette semaine.

Cela survient après que les États-Unis ont continué à faire pression sur les gouvernements égyptien et israélien sur « l’importance que le terminal de Rafah soit ouvert aux citoyens américains et aux ressortissants étrangers d’autres pays qui souhaitent partir et ont le droit de partir pour pouvoir le faire ». “, a déclaré vendredi un haut responsable du Département d’État.