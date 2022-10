13 morts en deux jours d’affrontements entre rebelles en Syrie

Treize personnes, pour la plupart des combattants, ont été tuées en deux jours d’affrontements en cours entre des factions rivales se disputant le pouvoir dans le nord-ouest de la Syrie, a déclaré mercredi un observateur de la guerre.

Les combats entre deux groupes rebelles syriens pro-turcs ont commencé dans la ville d’Al-Bab, dans le nord de la province d’Alep, avant de s’étendre à d’autres régions et d’attirer d’autres factions, a déclaré l’Observatoire syrien des droits de l’homme basé au Royaume-Uni.

Hayat Tahrir al-Sham (HTS), un groupe djihadiste dirigé par d’anciens membres de l’ancienne franchise syrienne d’Al-Qaïda, a également pesé, a-t-il ajouté dans un communiqué.

HTS contrôle principalement la principale région nord-ouest de la Syrie, tenue par les rebelles, à Idlib, mais d’autres groupes rebelles sont également actifs, avec divers degrés de soutien de la Turquie.

Des dizaines de factions se disputent l’influence dans le nord de la Syrie, ce qui conduit au “chaos” actuel, a déclaré à l’AFP le directeur de l’Observatoire, Rami Abdel Rahman.

“Même si les affrontements ont commencé par une dispute entre deux groupes, d’autres factions ont profité de l’occasion pour combattre leurs adversaires”, a-t-il ajouté.

Le bilan des morts comprend trois civils, a indiqué l’Observatoire, des correspondants de l’AFP rapportant que des écoles et des marchés avaient fermé à Al-Bab, et des dizaines avaient fui la campagne d’Afrin plus à l’ouest.

HTS a pu contrôler la ville de Jindires près d’Afrin mercredi et un certain nombre d’autres villages à proximité, a indiqué l’observateur.

La guerre en Syrie a tué près d’un demi-million de personnes et contraint environ la moitié de la population d’avant-guerre du pays à quitter son foyer.