13 morts dans l’incendie d’une école primaire dans la province du Henan (centre de la Chine)

Une personne a également été blessée et se trouve dans un état stable et est soignée à l’hôpital.

L’incendie de l’école de Yingcai, dans le village de Yingshanpu, dans le comté de Fangcheng, a été signalé aux autorités locales. services d’incendie vendredi à 23 heures, selon Xinhua.

“L’équipe d’intervention en cas d’incendie est arrivée rapidement sur les lieux et a réussi à éteindre l’incendie à 23h38”, a rapporté Xinhua.

L’école Yingcai est située à environ 20 km (12,4 miles) du siège du comté de Fangcheng.

Selon l’école Yingcai WeChat compte, le campus couvre environ 2,3 hectares (5,7 acres), avec des bâtiments et des installations couvrant environ 17 000 mètres carrés (182 986 pieds carrés). Il comprend des sections primaires et préscolaires et fonctionne dans le cadre d’un système d’internat avec un enseignement en petites classes.

L’institution a été reconnue comme « Unité avancée des forces sociales dans les écoles dirigeantes » – un prix pour l’excellence écoles privées – pendant plusieurs années consécutives.

Cover News, basé au Sichuan, a rapporté que les habitants ont décrit l’école comme une « école primaire privée de canton » créée il y a environ 10 ans et accueillant principalement les élèves locaux, dont la plupart étaient internés à l’école.

Un commerçant voisin a déclaré à Cover News que le bus scolaire avait ramené la plupart des enfants à la maison pour le week-end, n’en laissant qu’une douzaine sur le campus vendredi soir. Beaucoup de ceux qui sont restés sur le campus avaient des familles vivant loin ou des parents travaillant ailleurs, donc personne ne pouvait les récupérer.

«Ils étaient censés commencer leur vacances d’hiver en quelques jours, mais cet incident tragique s’est produit », a déclaré le commerçant.

Selon le site d’information The Paper, basé à Shanghai, les élèves de l’école viennent de plusieurs villages voisins et les étudiants qui étaient restés sur le campus ont quitté l’établissement suite à l’incendie.

Un autre propriétaire d’entreprise près de l’école a déclaré qu’il s’était précipité sur les lieux pendant l’incendie.

« Les flammes étaient intenses, et le feu et la fumée pouvaient être vus et sentis de loin », a-t-il déclaré au Beijing Youth Daily. « Les appels à l’aide des étudiants ont pu être entendus, et les pompiers et les ambulances sont rapidement arrivés sur les lieux. »

Suite à l’incident, les dirigeants de la province du Henan et de la ville voisine de Nanyang ont établi un centre de commandement pour faire face à la situation, a rapporté Xinhua.

Ils ont ouvert une enquête sur les causes de l’incendie et gèrent les conséquences, et le responsable de l’école a été placé en garde à vue, selon Xinhua.

Pendant ce temps, dans la province du Jiangsu, dans l’est de la Chine, une explosion de poussière a tué huit personnes samedi matin dans un atelier de production de métaux. L’explosion a eu lieu à 3 h 38 du matin à Changzhou Shenrong Metal Technology Co, dans le district de Wujin, sous la ville de Changzhou. Huit autres personnes ont été légèrement blessées dans l’accident.

“Les opérations de sauvetage sur place sont désormais terminées et les enquêtes, ainsi que les actions de suivi, sont actuellement en cours”, a rapporté Xinhua.