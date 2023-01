13 morts dans des affrontements au Pérou au milieu de nouvelles manifestations anti-gouvernementales

Il s’agissait du nombre de morts le plus élevé depuis le début des troubles début décembre après le renvoi et l’arrestation de Castillo à la suite d’une tentative largement condamnée de dissoudre le Congrès et d’empêcher sa propre destitution. Parmi les 12 tués à Juliaca se trouvait un jeune de 17 ans, selon les dépêches. Une 13e personne est décédée dans la ville voisine de Chucuito, où des manifestants ont bloqué une autoroute.

Mais de telles mesures n’ont jusqu’à présent pas réussi à apaiser les troubles qui, après un court répit autour des vacances de Noël et du Nouvel An, ont repris avec force dans certaines des régions les plus pauvres du Pérou, où le soutien au régime peu orthodoxe de Castillo avait été le plus fort.