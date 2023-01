13 morts dans des affrontements au Pérou au milieu de nouvelles manifestations anti-gouvernementales

Au moins 13 personnes sont mortes lundi dans le sud-est du Pérou alors que les manifestations en faveur d’élections immédiates ont repris dans les zones rurales négligées du pays, toujours fidèles au président déchu Pedro Castillo.

La principale agence péruvienne des droits de l’homme a appelé à une enquête sur les décès, dont 12 ont eu lieu au milieu d’affrontements entre les forces de sécurité et des manifestants tentant de prendre le contrôle d’un aéroport dans la ville de Juliaca, près de la frontière avec la Bolivie.

Il s’agissait du nombre de morts le plus élevé depuis le début des troubles début décembre après le renvoi et l’arrestation de Castillo à la suite d’une tentative largement condamnée de dissoudre le Congrès et d’empêcher sa propre destitution. Parmi les 12 tués à Juliaca se trouvait un jeune de 17 ans, selon les dépêches. Une 13e personne est décédée dans la ville voisine de Chucuito, où des manifestants ont bloqué une autoroute.

Le successeur de Castillo, son ancienne colistière Dina Boluarte, a soutenu un plan visant à repousser jusqu’en 2024 les élections présidentielles et le congrès initialement prévues pour 2026. Elle a également exprimé son soutien aux enquêtes judiciaires visant à déterminer si les forces de sécurité ont agi avec une force excessive.

Mais de telles mesures n’ont jusqu’à présent pas réussi à apaiser les troubles qui, après un court répit autour des vacances de Noël et du Nouvel An, ont repris avec force dans certaines des régions les plus pauvres du Pérou, où le soutien au régime peu orthodoxe de Castillo avait été le plus fort.

Dans tout le pays, des manifestations ont été signalées lundi dans environ 13% des provinces du Pérou, dont beaucoup consistaient en des barrages routiers empêchant les camionneurs de livrer leurs produits au marché.

Avec les victimes de lundi, le nombre de personnes tuées dans des affrontements avec les forces de sécurité est passé à 34. Des centaines d’autres ont été soignées pour leurs blessures.

Le gouvernement de Boluarte a accusé l’ancien président bolivien Evo Morales d’avoir alimenté les troubles. Lundi, des responsables ont émis un ordre empêchant l’influent dirigeant de gauche d’entrer dans le pays pour des raisons de sécurité nationale. Les autorités ont déclaré que huit alliés de Morales – qui ont également été interdits – se sont récemment rendus au Pérou pour coordonner les activités de protestation dans la région frontalière séparant les deux pays.

Castillo, un novice politique qui vivait dans une maison en adobe de deux étages dans les hautes terres andines avant de déménager au palais présidentiel, a remporté une courte victoire aux élections de l’année dernière qui a secoué l’establishment politique péruvien et mis à nu les profondes divisions entre les habitants de la dynamique capitale, Lima, et la campagne longtemps négligée.