13 mises à jour importantes de la couverture du scandale d’abus sexuels de l’IHOPKC par The Star

La couverture continue du Star sur la Maison internationale de prière de Kansas City a commencé par un reportage sur les allégations d’abus sexuels contre le fondateur de l’organisation, Mike Bickle. Nos reporters continuent de couvrir les difficultés financières de l’organisation, les bouleversements et les enquêtes sur les actes répréhensibles.

D’anciens dirigeants de l’IHOPKC, connus sous le nom d’Advocate Group, ont demandé une enquête indépendante sur le traitement des plaintes pour abus, invoquant des problèmes de crédibilité dans les enquêtes internes. En réponse, l’IHOPKC a annoncé des efforts de restructuration et l’embauche d’un cabinet d’avocats pour examiner les fautes passées et réviser les politiques actuelles.

Pendant ce temps, les partisans restent divisés, certains exprimant une profonde blessure et un sentiment de trahison tandis que d’autres continuent de maintenir leur foi dans l’organisation.

Mike Bickle, fondateur d’IHOPKC

Une femme affirme que le fondateur d’IHOPKC l’a préparée et agressée sexuellement alors qu’elle avait 14 ans dans les années 1980

Une femme du Michigan a fait part d’allégations selon lesquelles le fondateur de la Maison internationale de prière, Mike Bickle, aurait abusé d’elle sexuellement à partir du moment où elle avait 14 ans et avant de fonder le ministère de Kansas City. Lire l’article complet de Judy L. Thomas

La Maison Internationale de Prière de Kansas City le samedi 11 novembre 2023, à Kansas City.

Le fondateur d’IHOPKC a réalisé une vidéo sur les allégations d’abus sexuels et a envoyé le script à l’accusateur pour qu’il l’examine

Une semaine avant que Tammy Woods ne dénonce les abus sexuels commis par le fondateur de la Maison internationale de prière de Kansas City à partir de l’âge de 14 ans, Mike Bickle lui a envoyé le script d’une vidéo qu’il avait réalisée sur ses « échecs » et lui a demandé de la relire, a-t-elle déclaré. | Lire l’article complet de Judy L. Thomas

La prophétie promue par le fondateur de l’IHOPKC est basée sur des informations incorrectes, selon un document

Une prophétie vieille de plusieurs décennies, promue par le fondateur en difficulté d’IHOPKC, Mike Bickle, qui a été récitée à plusieurs reprises par des dirigeants charismatiques pour rallier les croyants, était basée sur des informations qui ne sont pas vraies, a appris The Star. | Lire l’article complet de Judy L. Thomas

Mike Bickle, 68 ans, fondateur de la Maison internationale de prière de Kansas City, a admis ses « péchés passés » alors que l’Église enquête sur des allégations d’inconduite sexuelle à son encontre.

Le fondateur de l’IHOPKC est « plus que probablement » impliqué dans une mauvaise conduite du clergé, selon une enquête

Le comportement du fondateur de la Maison internationale de prière de Kansas City, Mike Bickle, était « un abus de pouvoir de la part d’une personne en position de confiance et de leadership », a révélé une enquête. | Lire l’article complet de Judy L. Thomas

La Maison internationale de prière-Kansas City, 11 novembre 2023.

Qu’est-ce que IHOPKC ? L’organisation chrétienne controversée de KC ferme ses portes, selon un rapport divulgué

La Maison internationale de prière de Kansas City – IHOPKC – est une organisation de prière chrétienne qui attire des personnes du monde entier à son siège social sur Red Bridge Road à South Kansas City. | Lire l’article complet de Judy L. Thomas

Les anciens dirigeants de l’International House of Prayer-Kansas City (de gauche à droite) Jono Hall, Allen Hood, Wes Martin et Dwayne Roberts apparaissent dans une vidéo récemment publiée par le groupe. La vidéo montre les anciens dirigeants discutant des allégations d’abus sexuels contre le fondateur de l’IHOPKC, Mike Bickle.

D’anciens dirigeants de l’IHOPKC publient des vidéos explosives contenant de nouveaux détails sur les allégations d’abus sexuels

Un groupe d’anciens dirigeants de la Maison internationale de prière de Kansas City a publié une série de vidéos explosives dans lesquelles des membres discutent des allégations d’abus sexuels contre le fondateur Mike Bickle et de la manière dont ils affirment que la direction actuelle gère mal le problème. Lire l’article complet de Judy L. Thomas

Mike Bickle, fondateur d’IHOPKC

L’IHOPKC déclare que les actions de Mike Bickle sont « prédatrices » et s’excuse pour la gestion des plaintes pour abus

Les dirigeants de la Maison internationale de prière de Kansas City affirment qu’ils croient que le fondateur Mike Bickle a abusé sexuellement de deux femmes – dont une alors qu’elle était mineure – qualifiant ses actions de « prédatrices » et de « malades » et s’excusant pour la manière dont ils ont répondu aux allégations. | Lire l’article complet de Judy L. Thomas

Bob Hartley, prophète autoproclamé, prie à la Maison internationale de prière de Kansas City en décembre 2023.

Le « prophète », qui entretient des liens étroits avec le fondateur en difficulté d’IHOPKC, est un « imposteur complet », déclare son fils

Un homme connu dans les cercles charismatiques pour son ministère prophétique, qui a des liens étroits avec le fondateur de la Maison internationale de prière de Kansas City, Mike Bickle, est un escroc et un fraudeur, a déclaré son fils. | Lire l’article complet de Judy L. Thomas

Assiégé par des scandales et des allégations d’abus sexuels, IHOPKC va fermer et former une nouvelle organisation

La Maison internationale de prière de Kansas City, en proie depuis des mois à des allégations d’abus sexuels contre son fondateur Mike Bickle, envisage de fermer ses portes et d’ouvrir une nouvelle organisation plus petite. « Les dirigeants estiment que la meilleure façon de résoudre les problèmes est de fermer l’IHOPKC en tant qu’organisation et de passer à une structure d’église plus missionnaire à l’avenir. | Lire l’article complet de Judy L. Thomas et Laura Bauer

L’église Forerunner de Kansas City, la Maison internationale de prière de Grandview, a tenu son dernier service religieux le 19 mai. L’église ferme ses portes alors que l’organisation continue de faire face au scandale d’abus sexuels impliquant son fondateur, Mike Bickle.

De nouveaux rapports d’inconduite à l’IHOPKC « ont été traités et traités très rapidement », a déclaré le porte-parole

La Maison internationale de prière de Kansas City a reçu de nouveaux rapports d’inconduite, a déclaré un porte-parole alors que le ministère de prière 24h/24 et 7j/7 continue d’enquêter sur les allégations d’abus sexuels contre son fondateur. « Il y a eu en fait quelques nouveaux rapports d’inconduite qui sont arrivés au cours des trois dernières semaines, et ils ont été très rapidement traités et résolus », a déclaré Eric Volz, informant les adeptes de l’affaire lors du service de l’église Forerunner de l’IHOPKC à Grandview. | Lire l’article complet de Judy L. Thomas

La Maison internationale de prière-Kansas City, 11 novembre 2023.

« J’ai dû m’éloigner » : démission d’un membre du conseil d’administration de l’IHOPKC en raison de l’impasse de l’enquête sur les abus sexuels

Après six mois de service au sein du conseil d’administration de la Maison internationale de prière de Kansas City, Shane Holden a décidé que son travail avec le ministère assiégé était terminé. Lire l’article complet de Judy L. Thomas

Les allégations d’inconduite sexuelle soulignent ce que beaucoup qualifient d’une culture de longue date d’abus systémique et de dissimulation qui a prospéré au sein du mouvement mondial de prière 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

L’IHOPKC a déclaré qu’une société externe examinerait le traitement des plaintes pour abus. Est-elle vraiment indépendante ?

Une fois l’enquête sur la manière dont elle a traité les allégations d’inconduite sexuelle terminée, a déclaré l’IHOPKC, des « conclusions importantes » seront rendues publiques. Lire l’article complet de Judy L. Thomas

« Que ce soit petit ou grand, Dieu est toujours là », a déclaré Jacob Lee, 75 ans, qui reste fidèle à la Maison internationale de prière de Kansas City malgré le récent scandale.

Ébranlés par le scandale, la souffrance et la trahison, ces membres du ministère IHOPKC regardent vers le ciel

« Les êtres humains peuvent faire des erreurs. Nous ne voyons que Dieu », a déclaré un adepte de l’IHOPKC. | Lire l’article complet de Judy L. Thomas

